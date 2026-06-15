Στέλιος Διονυσίου για Στράτο Διονυσίου: Μου έλεγε «να είσαι ντόμπρος, ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο»

Ο Στέλιος Διονυσίου αποκάλυψε τη συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του, ο αείμνηστος Στράτος Διονυσίου: «Να είσαι ντόμπρος, ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο, μου έλεγε και αυτό προσπαθώ να λέω και στα παιδιά μου. Έχουν περάσει 36 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή και πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι - περιοδεία στην Αυστραλία ή στην Αμερική και κάποια στιγμή θα γυρίσει και όχι ότι έχει φύγει και δεν θα τον ξαναδούμε.

Τα μικρά μου παιδιά όταν βάζουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, από μόνες τους, χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε ο παππούς, ο παππούς. Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φανταστικό και συγκινούμαι γιατί πού να ξέρουν, είναι μωρά. Κ όμως μόλις βλέπουν στην τηλεόραση τη φωτογραφία του ή ένα βίντεο λένε ο παππούς, είναι φοβερό», είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Είμαι όσο πιο χαζομπαμπάς γίνεται»

Ο τραγουδιστής μίλησε και για το γεγονός πως έγινε ξανά πατέρας σε μεγάλη ηλικία. «Δεν περίμενα στα 50 μου χρόνια να γίνω μπαμπάς. Βέβαια αυτό είναι δώρο Θεού. Μας έφερε δύο υπέροχα κοριτσάκια. Είμαι όσο πιο χαζομπαμπάς γίνεται. Έχω και τα δύο μου μεγάλα παιδιά που εννοείται τα λατρεύω και τα αγαπάω.

Τα μεγαλύτερα παιδιά μου δέχτηκαν με μεγάλη χαρά τις δύο μικρότερες κόρες μου. Η κόρη μου επειδή σπουδάζει στην Αγγλία, όποτε βρίσκει ευκαιρία, παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται για να είναι με τις αδερφούλες της. Γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που βγάζω την προσωπική μου ζωή με ντουντούκα. Πάντα κρατάω χαμηλούς τόνους».