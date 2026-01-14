Στέλιος Ρόκκος: «Ήμουν ο χειρότερος πατέρας για τα παιδιά μου, με τον τρόπο που ζούσα»

Για τη ζωή στη Λήμνο όπου έχει εγκατασταθεί μόνιμα με την σύζυγό του, αλλά και την πατρότητα μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος στην διαδικτυακή εκπομπή AnesTea και παραδέχθηκε τα λάθη του λέγοντας:

«Με τον τρόπο που ζω και ζούσα, όταν τα παιδιά είχαν την ανάγκη του πατέρα, θα ήμουν ο χειρότερος. Μου το έχουν πει τα παιδιά, θα ήθελαν να είμαι πιο κοντά τους. Τώρα που περάσανε τα χρόνια το καταλάβανε ότι δεν γινόταν. Τώρα το αναπληρώνω όσο μπορώ».

Μιλώντας για τον τόπο καταγωγής του, τη Λήμνο, εξήγησε ότι η αδελφή του έχει φύγει από το νησί ενώ η μητέρα του μένει εκεί και ο ίδιος φροντίζει να είναι κοντά της όσο μπορεί. «Δεν ξέρω τι θα κάνω με τη Λήμνο, αν νιώσω ότι θέλω να φύγω, θα το κάνω. Δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τους ανθρώπους, τις αναμνήσεις και τις ασχολίες που έχω» εξομολογήθηκε.

Ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε και στις απώλειες των δυο αδελφών του, το 2021 έφυγε από ανακοπή καρδιάς ο ένας σε ηλικία 50 ετών και το 2023, ο δεύτερος αδελφός του, σε ηλικία επίσης 50 ετών, από πνιγμό, ενώ ψάρευε στη θάλασσα στη Λήμνο και είπε χαρακτηριστικά για την δύναμη που βρήκε να σταθεί ξανά στα πόδια του: «Δεν γίνεται να με παρατήσω, να πέσω». Ενώ όταν ρωτήθηκε πώς βίωσε η μητέρα του την απώλεια δήλωσε: «Άστο, μη το πιάνεις αυτό καθόλου».