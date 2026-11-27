Μια ευχάριστη είδηση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η οικογένεια του Στέλιου Ρόκκου, καθώς ο γιος του τραγουδιστή, Ανδρέας Ρόκκος, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Παναγιώτα Πιτσιλλή.

Ο Ανδρέας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, με την ίδια να αποκαλύπτει το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, η Παναγιώτα δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον μέλλοντα σύζυγό της, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ ξεχωρίζει το εντυπωσιακό μονόπετρο που κοσμεί πλέον το χέρι της.

«A lifetime of us», δηλαδή «Μια ζωή μαζί», ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της, εκφράζοντας τη χαρά της.

Ο Ανδρέας Ρόκκος είναι το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Στέλιου Ρόκκου και προέρχεται από τον γάμο του τραγουδιστή με την Πωλίνα, η οποία έχει κυπριακή καταγωγή. Μετά τον χωρισμό των γονιών του, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, εγκαταστάθηκε μαζί με τη μητέρα του στην Κύπρο. Εκεί μεγάλωσε, διαμόρφωσε τη δική του πορεία και δημιούργησε τη δική του ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.