Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του «Οινοπνευματάκι», η Στέλλα Κονιτοπούλου θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Πασχάλη Τερζή, εξηγώντας πως η διαφορετικότητα στις φωνές τους ήταν τελικά το στοιχείο που έκανε το τραγούδι να ξεχωρίσει.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι οι μουσικές συνεργασίες ανάμεσα σε καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών είναι σήμερα πιο συνηθισμένες, ωστόσο η ίδια το είχε τολμήσει πολλά χρόνια πριν.

«Δεν ταίριαζαν οι φωνές μας»

Όπως είπε, το συγκεκριμένο ντουέτο δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί... αναμενόμενο, καθώς ο Πασχάλης Τερζής εκπροσωπούσε το καθαρό λαϊκό τραγούδι, ενώ η ίδια είχε συνδεθεί με το νησιώτικο ρεπερτόριο.

«Δεν ταίριαζαν καθόλου οι φωνές μας και όμως αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως εκείνη την εποχή τέτοιες συνεργασίες δεν ήταν συνηθισμένες.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι πολλά από τα παλαιότερα τραγούδια διατηρούν τη διαχρονικότητά τους, σε αντίθεση με αρκετές σύγχρονες κυκλοφορίες που, όπως είπε, έχουν πιο σύντομη διάρκεια ζωής.

Τι είπε για την αποχώρηση του Πασχάλη Τερζή

Η Στέλλα Κονιτοπούλου αναφέρθηκε και στην απόφαση του Πασχάλη Τερζή να αποσυρθεί από τη μουσική, επισημαίνοντας ότι κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να επιλέξει πότε θα ολοκληρώσει την πορεία του.

Όπως σημείωσε, ο αγαπημένος ερμηνευτής αποχώρησε σε μια περίοδο που βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας του, κάτι που έκανε πολλούς θαυμαστές του να θέλουν να τον δουν ξανά στη σκηνή. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στον Νότη Σφακιανάκη, υπογραμμίζοντας ότι το κοινό δεν είχε προλάβει να τους «χορτάσει», καθώς και οι δύο επέλεξαν να απομακρυνθούν ενώ γνώριζαν μεγάλη επιτυχία.