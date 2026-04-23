Στενά του Ορμούζ: Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι ίσως χρειαστούν 6 μήνες για απομάκρυνση των ναρκών

Ο καθαρισμός των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες ενδέχεται να διαρκέσει έως και έξι μήνες, με σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές των υδρογονανθράκων, σύμφωνα με διαβαθμισμένη ενημέρωση του Πενταγώνου προς το αμερικανικό Κογκρέσο, την οποία αποκάλυψε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 η Washington Post. Ωστόσο, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας διέψευσε την πληροφορία, μιλώντας στο AFP.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη τρεις ανώνυμους αξιωματούχους, αναφέρει ότι βουλευτές ενημερώθηκαν πως το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει τουλάχιστον 20 θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένες νάρκες φέρεται να τοποθετήθηκαν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογίας GPS, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό τους ιδιαίτερα δύσκολο, ενώ άλλες ποντίστηκαν από ιρανικές δυνάμεις με μικρά σκάφη.

«Το χρονοδιάγραμμα - που αντιμετωπίστηκε με απογοήτευση τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους, δήλωσαν δύο από αυτούς τους ανθρώπους - είναι το τελευταίο σημάδι ότι οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές πολύ μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πέρα από τυχόν οικονομικές επιπτώσεις, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες - ιδιαίτερα για τους Ρεπουμπλικάνους - καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο έχει αποδειχθεί αντιδημοφιλής στους περισσότερους Αμερικανούς, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, και έχει διασπάσει την πολιτική του βάση, η οποία τον ψήφισε στην εξουσία εν μέρει βασιζόμενη στις επανειλημμένες υποσχέσεις του να αποφύγει τις ξένες στρατιωτικές εμπλοκές και να επικεντρωθεί περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα», σημειώνει η Washington Post.

Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Πενταγώνου απέρριψε τα σχετικά δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για «διαρροές - μεγάλο μέρος των οποίων είναι ψευδές - από διαβαθμισμένες, κεκλεισμένων των θυρών ενημερώσεις», τις οποίες χαρακτήρισε «ανέντιμη δημοσιογραφία».

Ο Σον Παρνέλ υποστήριξε μάλιστα ότι ένα ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών για έξι μήνες είναι «αδύνατο και απολύτως απαράδεκτο».

Παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες, το ζήτημα της ναρκοθέτησης παραμένει ασαφές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ - απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που κατευθύνονται στις διεθνείς αγορές - αποτελούν κομβικό σημείο με περιορισμένη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων.

Στα μέσα Απριλίου, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για μια «επικίνδυνη ζώνη» έκτασης 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί νάρκες.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη, «με τη βοήθεια των ΗΠΑ», έχει απομακρύνει ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης όλων των ναρκών - πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε από την ιρανική πλευρά.

Επιφυλακτικοί οι πλοιοκτήτες

Οι πλοιοκτήτες, πάντως, παραμένουν επιφυλακτικοί. Ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν εκ νέου επισήμως, ζητούν σαφείς οδηγίες για τις ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές, εκφράζοντας ανησυχία για την πιθανή παρουσία ναρκών, όπως δήλωσε ο Νιλς Χάουπτ, εκπρόσωπος της Hapag-Lloyd.

Στο μεταξύ, χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση έχουν εκφράσει ετοιμότητα να συμβάλουν σε μια «ουδέτερη αποστολή» για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, πριν τεθεί σε ισχύ εκεχειρία στις 8 Απριλίου 2026 μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία που επιθυμούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών οφείλουν να εξασφαλίζουν σχετική άδεια, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ