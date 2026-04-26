Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν σήμερα έναν από τους πιο νευραλγικούς γεωπολιτικούς κόμβους του πλανήτη, στο φόντο και των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Για πολλούς αιώνες, τα Στενά του Γιβραλτάρ διαδραμάτιζαν αυτόν τον ρόλο, με τη θαλάσσια λωρίδα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής να γίνεται εμπορική δίοδος αλλά και «θέατρο» συγκρούσεων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και εθνοτήτων.

Πλήθος πολύτιμων αρχαιολογικών ευρημάτων εντοπίζεται ανατολικά των Στενών του Γιβραλτάρ, στον Κόλπο του Αλγεθίρας, γνωστό και ως Κόλπο του Γιβραλτάρ -μία τοποθεσία που αποτελεί και σήμερα σημαντικό κόμβο στάσης για υπερατλαντικά πλοία, κυρίως πετρελαιοφόρα.

Φαίνεται ότι όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στο βυθό της περιοχής, θα βρεις κάτι ενδιαφέρον. Όπως μεταφέρει το CNN, Ισπανοί αρχαιολόγοι δήλωσαν ότι εντόπισαν 151 υποθαλάσσιες θέσεις αρχαιολογικής αξίας, μεταξύ των οποίων 124 ναυάγια, σε έναν κόλπο που έχει έκταση 75 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2020 και 2023.

Τα ναυάγια προέρχονται από διάφορες εποχές και πολιτισμούς, από τους Καρχηδόνιους και τους Ρωμαίους, μέχρι τη μεσαιωνική αλλά και τη σύγχρονη εποχή, όπως αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη.

Ένα «μωσαϊκό» πολιτισμών και ιστορίας

Η περιοχή του κόλπου του Γιβραλτάρ περιβαλλόταν από αστικούς οικισμούς ήδη από την αρχαιότητα, αποτέλεσε πύλη εισόδου στην Ιβηρική Χερσόνησο κατά τον Μεσαίωνα και σημείο ναυτικών συγκρούσεων για τον έλεγχο των Στενών στη σύγχρονη εποχή.

Αν και τα περισσότερα ναυάγια σχετίζονται με τη σύγχρονη ιστορία, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης «μερικά πολύ ενδιαφέροντα, άγνωστα μέχρι τώρα ναυάγια», όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Φελίπε Σερέθο Αντρέο, αναπληρωτής καθηγητής Ενάλιας Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κάδιθ στην Ισπανία.

Παρ’ όλο που χιλιάδες ναυτικά ατυχήματα αναφέρονται σε ιστορικές και αρχειακές πηγές, πολλά ναυάγια παραμένουν άγνωστα, καθώς μέχρι σήμερα έχει γίνει περιορισμένη αρχαιολογική έρευνα για την ιστορία που «κρύβεται» στα νερά αυτά.

Από τον 5ο αιώνα π.Χ. στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Το αρχαιότερο εύρημα ήταν ένα ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ., το οποίο, σύμφωνα με τον Αντρέο, πιθανότατα μετέφερε σάλτσα ψαριών που παραγόταν στην πόλη Κάδιθ της νότιας Ισπανίας και ταξίδευε στη Μεσόγειο.

Τα «πιο ενδιαφέροντα» από τη σύγχρονη εποχή ήταν τα ναυάγια που σχετίζονται με τους Ναπολεόντειους πολέμους, οι οποίοι διεξήχθησαν μεταξύ της Γαλλίας και μεταβαλλόμενων ευρωπαϊκών συμμαχιών στις αρχές του 19ου αιώνα.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ναυάγια από την πρώτη περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καταγράφοντας τα απομεινάρια ενός Maiale («Γουρούνι») -ένα είδους υποβρυχίου που χρησιμοποιούσε το ιταλικό ναυτικό για επιθέσεις κατά του βρετανικού στόλου στα Στενά του Γιβραλτάρ.

Τα Στενά του Γιβραλτάρ, «όπως και το Ορμούζ σήμερα, είναι ένα στενό πέρασμα υποχρεωτικό για όλα τα πλοία», δήλωσε ο Αντρέο.

«Όλα τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό πρέπει να διασχίσουν τα Στενά του Γιβραλτάρ, και πιθανότατα τα περισσότερα από αυτά πρέπει να αγκυροβολήσουν και να περιμένουν καλύτερες καιρικές συνθήκες στον Κόλπο του Αλγεθίρας», πρόσθεσε.

Η «σκαπάνη» της κλιματικής αλλαγής

Οι ερευνητές δεν διέθεταν αρχαιολογική τεκμηρίωση για τα περισσότερα ναυάγια πριν από αυτή τη μελέτη. Πριν το 2019, μόνο τέσσερις υποθαλάσσιες αρχαιολογικές θέσεις ήταν γνωστές στην περιοχή, ενώ μόνο μία από αυτές σχετιζόταν με ναυάγιο.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα θαλάσσια ρεύματα και τη μετακίνηση των ιζημάτων στον κόλπο, γεγονός που «οδηγεί στην αποκάλυψη όλων αυτών των ναυαγίων», σύμφωνα με τον Αντρέο.

Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν προηγμένες γεωφυσικές τεχνικές, όπως ένα εργαλείο για τρισδιάστατη χαρτογράφηση του βυθού και μαγνητόμετρο για τη μέτρηση μαγνητικών πεδίων, ώστε να εντοπίσουν αντικείμενα στον πυθμένα και «ανωμαλίες» θαμμένες στα ιζήματα, πριν καταδυθούν για να τα καταγράψουν και να δημιουργήσουν ψηφιακά μοντέλα των ευρημάτων.

Σε μεγαλύτερα βάθη «περιμένει» η προϊστορία

Οι ερευνητές επιδιώκουν να μελετήσουν και να προστατεύσουν τους υποβρύχιους αυτούς αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες για τη ναυτική ιστορία της περιοχής, όπως η ναυσιπλοΐα, το εμπόριο, η ναυτική τεχνολογία και το προφίλ των ανθρώπων που ταξίδευαν στη θάλασσα. Όπως επισημαίνουν, τα σημεία αυτά είναι ευάλωτα στις μεταβολές του περιβάλλοντος και στη δραστηριότητα μεγάλων πλοίων που αγκυροβολούν στον κόλπο.

«Για εμάς είναι σημαντικό να τα καταγράψουμε και να τα τεκμηριώσουμε ψηφιακά και τεχνικά, ώστε να τα προστατεύσουμε», νομικά ή φυσικά, δήλωσε ο Αντρέο.

Η ομάδα μέχρι στιγμής έχει εξετάσει μόνο «πολύ μικρά βάθη» περίπου 10 μέτρων, ενώ ο Κόλπος του Αλγεθίρας φτάνει σε βάθος περίπου 400 μέτρων. Ο Αντρέο εκτιμά ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα σε μεγαλύτερα βάθη που χρονολογούνται ακόμη και από την προϊστορική εποχή, καθώς οι ακτές της παλαιολιθικής περιόδου βρίσκονται πλέον κάτω από το νερό.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι στο μέλλον θα επικεντρωθούν σε λεπτομερή μελέτη κάθε ναυαγίου -μέχρι τώρα έχει εξεταστεί το 24% των εντοπισμένων θέσεων- ενώ η έρευνα θα προχωρήσει σε μεγαλύτερα βάθη.