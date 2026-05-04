«Στέρεψε» η Αστυπάλαια: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Παράταση και για Πάτμο

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» εισέρχεται η Αστυπάλαια, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και η δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων οδήγησαν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κήρυξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, η Αστυπάλαια τίθεται σε ειδικό καθεστώς για τους επόμενους τρεις μήνες. Η κίνηση αυτή, που έλαβε το «πράσινο φως» από τη ΡΑΑΕΥ και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, αποσκοπεί στην άμεση δρομολόγηση έργων, όπως η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, για να θωρακιστεί το νησί ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα παραμένει οξύ και στην Πάτμο. Ο υπουργός αποφάσισε την παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για επιπλέον τρεις μήνες, καθώς τα αποθέματα νερού δεν έχουν ανακάμψει στα επιθυμητά επίπεδα.