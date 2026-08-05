«Να αποκαλυφθεί η αλήθεια»: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του

Δικαστική διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα ζητούν οι συγγενείς του Έλληνα πιλότου.

Συγκεκριμένα, η μητέρα και η αδελφή του άτυχου χειριστή προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να αποδοθούν απαντήσεις για το δυστύχημα της 2ας Αυγούστου, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL συγκρούστηκαν στον αέρα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στο Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η οικογένεια ζητά να διερευνηθούν σε βάθος όλα τα δεδομένα της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι οδηγίες και οι εντολές που λάμβαναν τα πληρώματα ήταν οι ενδεδειγμένες ή εάν υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή άλλη επιχειρησιακή αστοχία που συνέβαλε στη μοιραία σύγκρουση. Στόχος τους, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών όπου αυτές υπάρχουν, αλλά κυρίως να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα δραματικά λεπτά.

Το σημείο που κατέπεσε το ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο

Πατέρας ενός παιδιού ο Έλληνας πιλότος

Ο Έλληνας πιλότος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας ενός παιδιού. Τραγική ειρωνεία, την ημέρα της τραγωδίας είχε ρεπό. Ωστόσο, χρειάστηκε να ακυρωθεί για να συμμετάσχει και εκείνος στην τιτάνια προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς, «όπως όλες τις μέρες που επιχειρούσε με αυτοθυσία στα πύρινα μέτωπα για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και περιουσιών», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο ελικόπτερο βρισκόταν και ένας Δανός χειριστής, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ στην περιοχή επιχειρούσαν πολλά εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL συγκρούστηκαν στον αέρα. Από τη σύγκρουση, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέπεσε σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέσω της δικαστικής οδού που επιλέγει πλέον η οικογένεια του Έλληνα πιλότου αναμένει να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και εάν υπήρξαν παραλείψεις ή λάθη που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα - Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος , προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θανάτο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.



Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες. Με εκτίμηση, Βάσω Πανταζή»