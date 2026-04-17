Στη δημοσιότητα η κοινή φορολογική δήλωση Μαμντάνι και της συζύγου του - Εισόδημα έκπληξη ως ράπερ

O δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δημοσίευσε την κοινή φορολογική δήλωση που υπέβαλε με τη σύζυγό του, Ράμα Ντουάτζι. «Όποιος αναζητά στοιχεία για μυστικό πλούτο θα απογοητευτεί», σχολιάζουν οι New York Times.



Το 2025, ο Μαμντάνι και η σύζυγός του ανέφεραν συνολικό εισόδημα περίπου 145.000 δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από τον μισθό του ως βουλευτής της Πολιτείας, ύψους 131.296 δολαρίων.



Η σύζυγός του, η οποία δήλωσε γραφίστρια, ανέφερε κέρδη 10.010 δολαρίων (αν και μετά από κρατήσεις για έξοδα όπως τα είδη τέχνης, το καθαρό κέρδος ήταν 8.860 δολάρια).



Ανέφεραν, επίσης, 1.643 δολάρια σε δικαιώματα από την προηγούμενη καριέρα του Μαμντάνι ως μουσικού με το όνομα «Cardamom». Και περισσότερο από το ήμισυ αυτών προήλθε από το εξωτερικό.



Παράλληλα, έγινε η τυπική κράτηση των 31.500 δολαρίων και δεν υπήρξε καμία κράτηση για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σημειώνοντας ότι έλαβαν 1.951 δολάρια σε τόκους, μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως αναμένουν επιστροφή φόρου που υπερβαίνει τα 7.000 δολάρια. «Ο Μαμντάνι, 34 ετών, μεγάλωσε ως παιδί της ελίτ του Μανχάταν, η μητέρα του υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθεσίας και ο πατέρας του μόνιμος καθηγητής του Κολούμπια. Αλλά οι φορολογικές του δηλώσεις δεν δείχνουν ακόμη σημάδια από τις δραστηριότητες των γονιών του που να αποτυπώνονται στον τραπεζικό του λογαριασμό» επισημαίνουν οι New York Times.



Η φορολογική δήλωση του δημάρχου έδειξε ότι το εισόδημά του παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το προηγούμενο έτος, όταν υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση ως φυσικό πρόσωπο, δηλώνοντας εισόδημα 131.398 δολαρίων από την εργασία του ως πολιτειακός νομοθέτης. Εκείνο το έτος κέρδισε άλλα 1.267 δολάρια σε δικαιώματα μουσικής.

Οι φορολογικές δηλώσεις του Μαμντάνι δεν περιείχαν καμία από τις πληροφορίες που υπήρχαν σε ορισμένες από τις δηλώσεις των προκατόχων του, ιδιαίτερα σε εκείνες που δημοσίευσε ο πρώην δήμαρχος Μάικλ Μπλούμπεργκ.



Ο Μαμντάνι ζούσε με τη σύζυγό του σε ένα διαμέρισμα με σταθερό ενοίκιο στην Αστόρια στο Κουίνς πριν μετακομίσει στο Gracie Mansion τον Ιανουάριο. Η φορολογική του δήλωση ανέφερε, επίσης, ότι κατέχει ακίνητο στην Ουγκάντα.

