Στη δημοσιότητα στοιχεία και φωτογραφίες 7 μελών σπείρας που παρίσταναν τους υπαλλήλους για το ρεύμα

Από την Ελληνική Αστυνομία δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος επτά ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Αττικής. Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω σπείρα εξαρθρώθηκε την 5-5-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης κλοπής, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της απάτης με υπολογιστή, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας απάτης, κατά συναυτουργία, της αντιποίησης, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και μη και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 και του άρθρου 374 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πρόκειται για τους κάτωθι:

1) ΣΑΜΠΑΝΗ Αθανάσιο του Θεοχάρη και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-1-1978 στο Βόλο,

2) ΜΗΤΡΟΥ Ευάγγελο του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, γεννηθέντα την 21-9-1966 στη Χίο,

3) ΠΑΣΙΟ Παρασκευά του Βασιλείου και της Άννας, γεννηθέντα την 2-1-1991 στην Αγία Βαρβάρα,

4) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Γεράσιμο του Δημητρίου και της Νεκταρίας, γεννηθέντα την 30-4-2001 στην Αθήνα,

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννηθέντα την 23-8-1986 στο Ηράκλειο,

6) ΣΑΜΠΑΝΗ Αλέξανδρο του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας, γεννηθέντα την 5-10-1993 στη Θεσσαλονίκη,

7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ευάγγελο του Βλάση και της Μαρίας, γεννηθέντα την 21-5-1980 στα Άνω Λιόσια.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875210 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.