Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 59χρονου που «ξάφριζε» σπίτια ηλικιωμένων υποδυόμενος τον υδραυλικό

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία του 59χρονου επιτήδειου που παρίστανε τον υδραυλικό και με τη μέθοδο της απασχόλησης «ξάφριζε» σπίτια ηλικιωμένων σε περιοχές της Αττικής.

Ο 59χρονος, υποδυόμενος τον υδραυλικό, με το πρόσχημα της δήθεν διαρροής νερού έμπαινε σε σπίτια ηλικιωμένων σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους. Μάλιστα, άλλες φορές προσποιούταν και τον ένοικο πολυκατοικίας.

Εξιχνιάστηκαν στο σύνολο 15 κλοπές και ληστείες με δράστη τον 59χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Το flash.gr είχε εξασφαλίσει βίντεο από τη δράση του 59χρονου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 59χρονου, που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές της Αττικής και συνελήφθη την 15-10-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου (Σχετικό το από 23-10-2025 Δελτίο Τύπου).

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και που η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρα 1, 14, 26 εδ. α΄, 27, 42, 83, 94 παρ. 1, 98 και 374 παρ. 1 περ. γ΄ και ε΄ σε συνδυασμό με άρθρο 372 παρ. 1 α΄ Π.Κ.).

Πρόκειται για το συλληφθέντα:

(επ) ΙΩΑΝΝΙΔΗ (ον) Μαρίνο του Δημητρίου, γεννηθέντα την 23-11-1966 στο Γκριν Γερμανίας.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-7297453 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.»