Στη δίνη του κυκλώνα Αραγτσί-Πεζεσκιάν: Σκληροπυρηνικοί του Ιράν τους κατηγορούν για «πραξικόπημα»

Καθώς ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περπατούσε δίπλα στο φέρετρο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, ορισμένοι από τους πενθούντες που ήταν ντυμένοι στα μαύρα και τον περιέβαλλαν δεν φώναζαν συνθήματα προς τιμήν του εκλιπόντος ηγέτη, αλλά απευθύνονταν στον ίδιο, φωνάζοντας: «Θάνατος στον συμβιβασμένο».

Λίγο πιο πέρα, ο κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος διαπραγματεύτηκε την εκεχειρία με την κυβέρνηση Τραμπ και συνέβαλε στην άρση μέρους των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την τελετή, όταν συγκεντρωμένοι τον λιθοβόλησαν, φωνάζοντας συνθήματα θανάτου και κατηγορώντας τον ότι είναι «προδότης που ξεπούλησε τη χώρα».

Όπως αναφέρει το CNN, η εχθρότητα που εκδηλώθηκε απέναντι σε κορυφαίους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της κηδείας αντικατοπτρίζει μια θεωρία που κερδίζει έδαφος εδώ και μήνες στους πιο ακραίους κύκλους της Ισλαμικής Δημοκρατίας: ότι οι ηγέτες της χώρας σε καιρό πολέμου, οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, οργανώνουν ένα «ήπιο πραξικόπημα» εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των επαναστατικών της αρχών, ενώ ο νέος Ανώτατος Ηγέτης παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατος, είτε επειδή φοβάται για τη ζωή του είτε, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, επειδή είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

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Περίμεναν εκδίκηση

Οι σκληροπυρηνικές ομάδες που συμμετείχαν μαζικά στην κηδεία θεωρούν ότι, αντί να εκδικηθούν τη δολοφονία του Χαμενεΐ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι παραδόθηκαν υπογράφοντας μια συμφωνία που, κατά την άποψή τους, παραβιάζει τις εντολές του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου και διαδόχου του εκλιπόντος. Ωστόσο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξακολουθεί να απέχει από τη δημόσια σκηνή, χωρίς να έχει απευθυνθεί απευθείας στον λαό ή να έχει επιβεβαιώσει δημόσια την εξουσία του, παρότι οι κρατικοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονται και κυβερνούν στο όνομά του.

Οι σκληροπυρηνικοί κατηγορούν την ορατή πολιτική ηγεσία του Ιράν -εκείνους που διοικούν και εκπροσωπούν τη χώρα όσο ο Χαμενεΐ παραμένει εκτός δημοσιότητας- ότι επιδιώκει να συγκεντρώσει περισσότερη εξουσία, αναστέλλοντας τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αγνοώντας τις εντολές του στις διαπραγματεύσεις και επιχειρώντας να διαλύσει τις νυχτερινές συγκεντρώσεις στους δρόμους, οι οποίες είχαν εξελιχθεί σε σημαντική βάση ισχύος για τους φονταμενταλιστές.

«Προειδοποίηση προς τον λαό του Ιράν: Μήπως βρίσκεται προ των πυλών ένα πραξικόπημα;» έγραψε στην πλατφόρμα X ο σκληροπυρηνικός βουλευτής Μαχμούντ Ναμπαβιάν, λίγες ημέρες πριν από την κηδεία του Χαμενεΐ.

«Αυτές τις στιγμές που αποχαιρετούμε τον μάρτυρα Ιμάμη (Χαμενεΐ), υψώνουμε τη σημαία της εκδίκησης για το αίμα του και στεκόμαστε απέναντι στο πραξικόπημα», ανέφερε σε μεταγενέστερη ανάρτησή του.

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Ελλείψει του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και ο Αμπάς Αραγτσί έχουν εξελιχθεί στα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της μεταπολεμικής ηγεσίας του Ιράν. Καθώς οι σκληροπυρηνικοί δεν έχουν άμεση πρόσβαση στον νέο Ανώτατο Ηγέτη, στρέφουν τις κατηγορίες τους εναντίον αυτών των αξιωματούχων, υποστηρίζοντας ότι οργανώνουν πραξικόπημα, δήλωσε στο CNN ο Αράς Αζιζί, ειδικός σε θέματα Ιράν και συγγραφέας του βιβλίου What Iranians Want.

«Η παρατεταμένη απουσία του Μοτζτάμπα σημαίνει ότι οι σκληροπυρηνικοί δεν έχουν πρόσβαση σε εκείνον, ενώ ο Γκαλιμπάφ και οι σύμμαχοί του έχουν ουσιαστικά αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας... Γι’ αυτό οι υπερσυντηρητικοί κατηγορούν τον Γκαλιμπάφ και τον Πεζεσκιάν ότι σχεδιάζουν ένα “πραξικόπημα” εναντίον του Μοτζτάμπα», ανέφερε ο Αζιζί.

«Εμείς, η λεπίδα και ο λαιμός σου»

Παρά τις εκκλήσεις για εθνική ενότητα σε περίοδο πολέμου, η πολυήμερη κηδεία του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατράπηκε σε επίδειξη ισχύος των πιο αδιάλλακτων υποστηρικτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι τελευταίοι αξιοποίησαν την περίσταση για να ενισχύσουν τα αιτήματα περί εκδίκησης μέσω νέας πολεμικής σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον και να διακηρύξουν την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιθυμία τους φαίνεται πλέον να έχει εν μέρει υλοποιηθεί. Η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά κατέρρευσε αυτή την εβδομάδα, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας να επιβεβαιώσουν τον έλεγχό τους στη θαλάσσια οδό. Η Ουάσιγκτον απάντησε με αντίποινα, ενώ οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν ζήτησαν εκ νέου την ακύρωση της εκεχειρίας.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, οι σκληροπυρηνικοί είχαν ήδη στρέψει τα πυρά τους εναντίον των ηγετών που υπέγραψαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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«Κύριε Πρόεδρε, αν δεν τηρηθούν οι όροι του Ηγέτη, τότε εμείς θα είμαστε η λεπίδα και ο λαιμός σας», προειδοποίησε τον Πεζεσκιάν, στη διάρκεια τελετής, ο Μοχαμάντ Αλί Μπαχσί, ένας «Maddah» – θρησκευτικός ψάλτης με δεσμούς με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πιστός στο ιρανικό καθεστώς. «Θα σας κάνουμε να ζήσετε την κόλαση».

Η δημόσια απειλή κατά της ζωής του προέδρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ωστόσο δεν είναι γνωστό να υπήρξαν νομικές συνέπειες για τον Μπαχσί.

Μεταξύ των αξιωματούχων που βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο των σκληροπυρηνικών είναι και ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και έμπειρος πολιτικός, κατάφερε στη διάρκεια του πολέμου να αναλάβει ηγετικό ρόλο, εξελισσόμενος στον de facto συντονιστή του καθεστώτος, με ευρεία αποδοχή στο εσωτερικό του.

«Επιχειρούν να αναβαθμίσουν τον ρόλο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, υποβαθμίζοντας παράλληλα τον ρόλο του Ανώτατου Ηγέτη και του Κοινοβουλίου», δήλωσε στις αρχές Ιουλίου, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο σκληροπυρηνικός βουλευτής Καμράν Γκαζανφάρι, αναφερόμενος στο συμβούλιο που πλέον λαμβάνει τις αποφάσεις για τα πιο κρίσιμα ζητήματα της χώρας σε περίοδο πολέμου. «Αυτό είναι το πολιτικό πραξικόπημα που έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν βήμα προς βήμα», πρόσθεσε.

Στο περιθώριο οι σκληροπυρηνικοί

Την Τρίτη, ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, ο σκληροπυρηνικός βουλευτής που αντιτίθεται σθεναρά στη συμφωνία και συγκαταλέγεται στις πιο ηχηρές φωνές που προειδοποιούν για «πραξικόπημα», απομακρύνθηκε από τη θέση του στην Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, μαζί με ακόμη έναν βουλευτή που είχε ασκήσει έντονη κριτική στη συμφωνία.

Ο Ναμπαβιάν, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα προτού στραφεί εναντίον των συνομιλιών, επιχείρησε να υπονομεύσει τη συμφωνία διαρρέοντας το κείμενό της στα μέσα ενημέρωσης πριν από την υπογραφή της τον περασμένο μήνα. Υποστήριξε επίσης ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν παραβίαζε τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει ο Ανώτατος Ηγέτης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το CNN αναφέρει ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει μαζί του για κάποιο σχόλιο.

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Ο ίδιος και άλλοι εκφράζουν τις θέσεις του «Jebhe-ye Paydari» (Μετώπου Αντοχής), μιας σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης, τα μέλη της οποίας χαρακτηρίζονται συχνά από αναλυτές ως «υπερεπαναστάτες». Θεωρούν τους εαυτούς τους θεματοφύλακες των αξιών της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, η οποία ανέτρεψε τον φιλοδυτικό μονάρχη και εγκαθίδρυσε το ισλαμικό θεοκρατικό καθεστώς.

Σύμφωνα με ειδικούς, η σημερινή πολιτική ηγεσία του Ιράν επιχειρεί συστηματικά να τους περιορίσει.

«Βλέπουμε τον Γκαλιμπάφ να αξιοποιεί την επιρροή του για να θέσει στο περιθώριο αυτά τα σκληροπυρηνικά στοιχεία», δήλωσε στο CNN ο Χαμιντρεζά Αζιζί, ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας. «Το κόστος τους για το σύστημα είναι πλέον πολύ υψηλό και φέρνουν όλο και περισσότερο τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις στο προσκήνιο, ιδιαίτερα καθώς η κατάσταση στο Ιράν γίνεται ολοένα πιο ασταθής».

Παρότι αριθμητικά αποτελούν μικρή ομάδα, κατέχουν σημαντικές θέσεις επιρροής σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό IRIB, ο οποίος έχει εξαπολύσει τις δικές του εκστρατείες κατά του προέδρου.

Παραμένει ασαφές πόση απήχηση διαθέτει η συγκεκριμένη παράταξη στην κοινωνία. Ωστόσο, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της, ο πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Σαΐντ Τζαλιλί, συγκέντρωσε περισσότερες από 13 εκατομμύρια ψήφους στις εκλογές του 2024, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Ο πληθυσμός του Ιράν ανέρχεται σε περίπου 93 εκατομμύρια κατοίκους.

Η θέση Τραμπ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, που σημαδεύτηκαν από πολεμικές συγκρούσεις και διπλωματικές επαφές με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την Ισλαμική Δημοκρατία ως «βαθιά διχασμένη», υποστηρίζοντας ότι οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις εμπόδισαν την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας. Ωστόσο, παρά τις εμφανείς διαφωνίες ανάμεσα στη νέα ηγεσία και τους σκληροπυρηνικούς, αναλυτές εκτιμούν ότι το καθεστώς εξακολουθεί να παραμένει ενωμένο γύρω από έναν βασικό στόχο: τον τερματισμό του πολέμου με όρους που θα οδηγήσουν σε άρση των κυρώσεων και θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ.

Ντόναλντ Τραμπ/Reuters

Παρ' όλα αυτά, η παρατεταμένη απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια σκηνή, η υπό όρους στήριξή του στην εκεχειρία, η αυξανόμενη ισχύς των Φρουρών της Επανάστασης και η μαζική συμμετοχή του κόσμου στην κηδεία του πατέρα του έχουν ενθαρρύνει τους σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι πλέον προωθούν ακόμη πιο επιθετικά τη δική τους ατζέντα υπέρ της συνέχισης του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Η δική μου πρόταση είναι να επιτεθούμε σε μία από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπου βρίσκονται εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, από αυτούς τους Αμερικανούς τρομοκράτες», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη την Τετάρτη ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και εξέχον στέλεχος της σκληροπυρηνικής πτέρυγας, Μανουτσέρ Μοτακί. «Θα αρκούσε να αιχμαλωτίσουμε 100 στρατιώτες και να τους μεταφέρουμε πίσω στο Ιράν».

Το Ιράν αναστέλλει τις δεσμεύσεις του μνημονίου με τις ΗΠΑ

Το Ιράν ανέστειλε τις δεσμεύσεις του βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) του Ισλαμαμπάντ, σε απάντηση στην παραβίαση των υποχρεώσεών τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας την επιθετικότητά τους κατά του ιρανικού εδάφους, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι.

Ο Γκαριμπαμπάντι δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον ουσιαστικά εγκατέλειψε όλες τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη τον περασμένο μήνα, ωθώντας την Ισλαμική Δημοκρατία να σταματήσει την εφαρμογή των δικών της υποχρεώσεων.

Όσον αφορά το μέλλον των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι η Τεχεράνη είχε ξεκινήσει συνομιλίες προτού η Ουάσινγκτον παραβιάσει τις δεσμεύσεις της και συνεχίσει την επιθετικότητά της εναντίον της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι η αποφασιστική υπεράσπιση της χώρας και το να δώσουμε ένα μάθημα στους επιτιθέμενους», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη λάβει μια σταθερή απάντηση και έχουν μάθει ότι δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους μέσω πράξεων επιθετικότητας.

«Αν είναι σοφοί, θα πρέπει να επιλέξουν άλλες προσεγγίσεις», πρόσθεσε.