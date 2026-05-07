Στη φως της δημοσιότητας το σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν που έμεινε κρυφό από το 2019

Ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε στη δημοσιότητα φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε σφραγισμένο.

Το σημείωμα φέρεται να είχε βρεθεί μετά από αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, λίγες εβδομάδες πριν εντοπιστεί νεκρός στο κελί του σε σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το σημείωμα περιλαμβάνει φράσεις όπως:

«Με ερευνούσαν για μήνες - δεν βρήκαν τίποτα!!!»

«Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο».

Το έγγραφο δεν φέρει υπογραφή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι γράφτηκε πράγματι από τον Έπσταϊν, αναφέρει ο Guardian.

Πώς αποκαλύφθηκε

Η αποσφράγιση του εγγράφου έγινε μετά από αίτημα των New York Times, το οποίο είχε αποκαλύψει πρόσφατα την ύπαρξή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το σημείωμα είχε εντοπιστεί από τον συγκρατούμενό του, Νίκολας Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικό που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τετραπλή δολοφονία.

Ο Ταρταλιόνε είχε δηλώσει ότι βρήκε τον Έπσταϊν χωρίς αισθήσεις μέσα στο κελί τους, ενώ αργότερα ο χρηματιστής φέρεται να κατηγόρησε τον συγκρατούμενό του για επίθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία, ο Έπσταϊν επέμενε τις εβδομάδες πριν τον θάνατό του ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης είχε αποφανθεί το 2019 ότι ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Παρόλα αυτά, οι σχέσεις του με ισχυρά και πλούσια πρόσωπα συνεχίζουν να τροφοδοτούν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.