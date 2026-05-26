Στη φυλακή η μητέρα της 3χρονης στα Χανιά: «Φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν τα παιδιά»

Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Χανίων την 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης του παιδιού, με στόχο την αποσωλήνωσή του, αναμένεται να ξεκινήσει από τους γιατρούς σήμερα Τρίτη (26/5). Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το παιδί να ξυπνήσει, καθώς η κατάστασή του παρουσιάζεται βελτιωμένη και το πρώτο κρίσιμο 48ωρο για τη ζωή του έχει παρέλθει.

Την ίδια ώρα, η 25χρονη καταδικάστηκε σήμερα για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία στις Αρχές σε σχέση με τα τέσσερα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, η γυναίκα παρουσιάστηκε στα Δικαστήρια Χανίων χωρίς συνήγορο και δήλωσε ότι θα εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της. Κατά την ακροαματική διαδικασία, κατέθεσε ως μάρτυρας ο αστυνομικός, ο οποίος πήρε την πρώτη κατάθεση από την 25χρονη κατηγορούμενη.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ειδοποιήθηκαν αρχικά από γιατρό του Νοσοκομείο Χανίων, ο οποίος παρέλαβε το 3χρονο κοριτσάκι με την μητέρα να ισχυρίζεται αρχικά ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε στην παιδική χαρά. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η γιατρός του νοσοκομείου τον ενημέρωσε ότι «το παιδάκι ήταν πολύ χτυπημένο και ότι η μητέρα βρίσκεται εκεί».

Η μητέρα της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα είπε ο αστυνομικός, κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η μητέρα φέρεται αρχικά να δήλωσε ψευδώς ότι μένει στην περιοχή των Κουνουπιδιανών στα Χανιά ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι μένει στις Καλύβες. Επίσης, όπως ανέφερε ο μάρτυρας, η μητέρα κατέθεσε ψευδώς στις αστυνομικές αρχές και τον αριθμό των παιδιών της.

Αρχικά η κατηγορούμενη δήλωσε ότι έχει μόνο ένα παιδί εν ζωή, το τρίχρονο κοριτσάκι και άλλα δύο παιδιά τα οποία έχουν πεθάνει. Ωστόσο, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη έχει 4 παιδιά.

Ο πατέρας της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Τέλος, ο αστυνομικός κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι, δηλώνοντας αρχικά ότι τραυματίστηκε στην παιδική χαρά την ώρα που έπαιζε, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι το παιδί βρισκόταν με την αδερφή της, όπου τραυματίστηκε ενώ έπαιζε με τα ξαδέρφια του. Η αδερφή της ωστόσο δεν εντοπίστηκε.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο αστυνομικός ανέφερε ότι ειδοποίησε την εισαγγελέα που διάταξε τη σύλληψη της 25χρονης.

Τι υποστήριξε η 25χρονη κατηγορούμενη

Στην απολογία της, η 25χρονη μητέρα αρχικά υποστήριξε ότι «φοβήθηκε για τα παιδιά της και για αυτό το λόγο είπε ψέματα». Η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, αλλά φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά.

Η 25χρονη δήλωσε στο δικαστήριο ότι έχει 4 παιδιά, το κοριτσάκι 3 ετών που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και τρία αγόρια 8, 7 ετών και 12 μηνών.

Ακόμα, ανέφερε ότι διαμένει στην περιοχή Σταυρός των Χανίων με τον τωρινό σύντροφο της, ο οποίος είναι και ο πατέρας του μωρού 12 μηνών. Τα άλλα τρία παιδιά, όπως υποστήριξε, έχουν τον ίδιο πατέρα ο οποίος, δεν τα έχει αναγνωρίσει και βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για τον τρόπο τραυματισμού της 3χρονης, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι το κοριτσάκι χτύπησε στο σπίτι τους, ενώ έπαιζε με τα αδέρφια της. Όπως ισχυρίστηκε, η ίδια βρισκότα στο σπίτι και έκανε δουλειές και τα παιδιά έπαιζαν σε άλλο χώρο. Κάποια στιγμή άκουσε το κοριτσάκι να κλαίει και πήγε να δει τι συνέβη. Κατάλαβε ότι το παιδί χτύπησε και του έδωσε νερό με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να συνέλθει. Ωστόσο, όπως είπε, λίγο αργότερα το παιδί δεν ήταν καλά και αποφάσισε να πάρει ταξί και να πάει το παιδί στο νοσοκομείο.

Σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Την ίδια ώρα, ζήτημα χρόνου φαίνεται να είναι να κληθούν σε απολογία η μητέρα και ο 25χρονος Πακιστανός σύντροφός της, κατηγορούμενοι για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 3χρονου κοριτσιού.

Αστυνομικοί συλλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή στοιχεία για την υπόθεση ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια «δεμένη» δικογραφία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 27/5 αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και ο 25χρονος κατηγορούμενος στο κομμάτι που αφορά το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα.