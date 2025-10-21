Στη φυλακή La Santé του Παρισιού ο Νικολά Σαρκοζί - Αποθεώθηκε τον κόσμο έξω από το σπίτι του

Έφτασε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Τρίτης 21/10 (τοπική ώρα) στη φυλακή La Santé του Παρισιού ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί μετά την ενοχή του για σύσταση «εγκληματικής συνωμοσίας» (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) από το 2005 ως το 2007 με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί έφυγε από το σπίτι του και στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι η οποία τον συνόδευσε έως τo σωφρονιστικό ίδρυμα. Νωρίτερα είχαν προπορευτεί τα παιδιά του αλλά και τα εγγόνια του που χαιρέτησαν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης 5 ετών ενώ του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Πολίτες με πανό και σημαίες έξω από το σπίτι του

Από νωρίς τα ξημερώματα, Γάλλοι πολίτες έσπευσαν έξω από το σπίτι του, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, προκειμένου να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον πρώην πρόεδρο φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άρχισαν να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, τη «Μασσαλιώτιδα» κραδαίνοντας τη γαλλική σημαία.

Στην περιοχή βρίσκονταν επίσης ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν τους γύρω δρόμους.

Γάλλοι πολίτες έχουν σπεύσει έξω από το σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού προκειμένου να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον πρώην πρόεδρο / Reuters

Η επίσκεψη στον Μακρόν και τι θα πάρει μαζί του

Η τσάντα με τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα που έχει το δικαίωμα να πάρει μαζί του είναι έτοιμη. Μέσα σε αυτήν βρίσκονται τα τρία βιβλία και οι δέκα οικογενειακές φωτογραφίες που του επιτρέπεται να πάρει μαζί του.

Τη Δευτέρα 20/10, έκανε μια τελευταία στάση στο προεδρικό μέγαρο Ελιζέ για μια συνάντηση με τον νυν πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια ο Σαρκοζί αποχαιρέτησε φίλους και γνωστούς.

Πάντως, οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης αμέσως μετά την είσοδό του στη φυλακή, ενώ ο ίδιος δηλώνει πως θα ασκήσει έφεση και δεν προσδοκά σε καμία περίπτωση προεδρική χάρη.

Ποια είναι η φυλακή La Santé

Η φυλακή La Santé, όπου θα εκτίσει την ποινή του, βρίσκεται στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού και θεωρείται ιστορικό σωφρονιστικό ίδρυμα. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο που άνοιξε το 1867 και είναι περισσότερο διάσημο για τη στέγαση διαβόητων κρατουμένων. Σήμερα, είναι η τελευταία φυλακή εντός των τειχών στο Παρίσι.

Ο πρώην πρόεδρος θα περάσει αρχικά μερικές ημέρες στο τμήμα νεοαφιχθέντων όπου θα τεθεί υπό παρακολούθηση και θα συναντηθεί με διάφορους αξιωματούχους των φυλακών, από τον γιατρό μέχρι τον ιερέα.

Η La Santé είναι μια «πρότυπη φυλακή». Διαθέτει VIP κελιά με ντους και τουαλέτες. Όπως τονίζεται, το σωφρονιστικό ίδρυμα βρίσκεται στο λεγόμενο «ευάλωτο» τμήμα, όπου ομαδοποιούνται προσωπικότητες και, γενικότερα, κρατούμενοι που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με άλλους για την ασφάλειά τους ή για την ασφάλεια των συγκρατουμένων.



Όσον αφορά στον εξοπλισμό, «πιθανότατα θα έχει τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώσει για αυτήν. Υπάρχει ένα μικρό κρεβάτι πλάτους 80 εκατοστών, όχι πολύ ψηλό και στερεωμένο στο πάτωμα. Έχει ένα πολύ μικρό γραφείο τύπου Ikea, επίσης στερεωμένο στο πάτωμα. Μια εστία μαγειρέματος και από κάτω ένα πολύ μικρό ψυγείο, το οποίο επίσης πρέπει να πληρώσει. Και μετά αποθηκευτικός χώρος που είναι όλος ανοιχτός», εξηγεί πρώην κρατούμενος στο RTL.

Ο Σαρκοζί θα δικαιούται τρία επισκεπτήρια

Τέλος, ο Νικολά Σαρκοζί θα δικαιούται τρία επισκεπτήρια την εβδομάδα, καθώς παραμένει υπό κράτηση και δεν έχει κριθεί οριστικά η φυλάκισή του. Τα δωμάτια επισκεπτηρίου προορίζονται για άτομα με άδεια επισκεπτηρίου, όπως η σύζυγός ή τα παιδιά του. Τα τελευταία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο τμήμα από μια πίσω πόρτα, χωρίς να αναμειγνύονται με άλλες οικογένειες κρατουμένων, μια ιδιαιτερότητα που παρέχουν οι φυλακές Σαντέ.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο Νικολά Σαρκοζί θα τεθεί σε απομόνωση, ένα μέτρο που προβλέπεται στο σωφρονιστικό καθεστώς. Ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί, θεωρητικά, να συναντά άλλους κρατούμενους κατά τη διάρκεια των περιπάτων, αλλά με παρόμοια προφίλ, όπως ένας πρώην Αφρικανός αρχηγός κράτους που κρατείται στην ίδια φυλακή.