Στη φυλακή ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

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Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αμερικάνους τουρίστες στην Ακρόπολη.

Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και οπλοφορία οπλοχρησία. Στη φυλακή θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, που φέρεται να δήλωσε άστεγος, έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές και η τελευταία του νοσηλεία τελείωσε τρεις ημέρες πριν την επίθεση στους τουριστες