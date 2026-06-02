Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη βόρεια Ελλάδα

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη βόρεια Ελλάδα με απόφαση ανακριτή και ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Πρόκειται για άτομα που φέρονται να έχουν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, με τους δύο εξ αυτών να είναι αδέλφια.

Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, γυναίκες, τέθηκαν σε κατ´ οίκον περιορισμό (οι δύο εξ αυτών σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών) ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορούμενοι κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα, διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλ. ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος.