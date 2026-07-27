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Στη Γερμανία μεταφέρθηκε το 2χρονο παιδί που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά

Με ιδιωτική αεροδιακομιδή η μεταφορά του από το ΠΑΓΝΗ – Είχε νοσηλευτεί διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

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Σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας θα συνεχιστεί η νοσηλεία του δίχρονου αγοριού που υπέστη σοβαρό περιστατικό πνιγμού σε πισίνα στον Αποκόρωνα Χανίων.

Το παιδί, το οποίο είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του το περασμένο Σάββατο, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη, η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούσαν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη νευρολογική του εικόνα, καθώς η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου αποτελούσε τον βασικό παράγοντα ανησυχίας,σύμφωνα με το Creta live.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πισίνα στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου το παιδί εντοπίστηκε από τη μητέρα του. Η ίδια το ανέσυρε άμεσα από το νερό και ξεκίνησε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Αρχικά το αγοράκι διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, όπου του παρασχέθηκε εξειδικευμένη νοσηλεία.

Η συνέχιση της θεραπείας του στη Γερμανία αποφασίστηκε προκειμένου να παρακολουθηθεί από το ιατρικό κέντρο της χώρας καταγωγής του, με την ελπίδα η κατάσταση της υγείας του να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

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