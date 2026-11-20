Ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας αναμένεται να βρεθεί ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς συμφώνησε να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις φερόμενες σχέσεις του με γυναίκα η οποία κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε την Παρασκευή (20/11) συνεργάτης του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τιμ Σκοτ, επισημαίνοντας ότι ο Χουάνγκ αποδέχθηκε το αίτημα να εμφανιστεί ενώπιον της Γερουσίας και να απαντήσει στα ερωτήματα των Αμερικανών νομοθετών, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει αυξημένο ενδιαφέρον στην Ουάσιγκτον, μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην επικεφαλής της Nvidia φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Οι αποκαλύψεις πυροδότησαν ερωτήματα σχετικά με τις επαφές του Χουάνγκ, αλλά και τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα.

Η πρώτη δημόσια κατάθεση μετά την αποχώρησή του από τη Nvidia

Εφόσον η ακρόαση πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πρόκειται για την πρώτη δημόσια κατάθεση του Τζένσεν Χουάνγκ μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, στις 12 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία για την ακρόαση από το γραφείο του γερουσιαστή Τιμ Σκοτ. Ωστόσο, στο αρχικό αίτημα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή είχε ζητηθεί από τον Χουάνγκ να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής στις 3 Δεκεμβρίου.

Εκπρόσωπος του πρώην επικεφαλής της Nvidia απέφυγε να σχολιάσει την προγραμματισμένη ακρόαση.

Κεκλεισμένων των θυρών συνέντευξη και με τρεις επιτροπές της Βουλής

Παράλληλα με τη δημόσια ακρόαση στη Γερουσία, ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει συνέντευξη κεκλεισμένων των θυρών σε τρεις επιτροπές της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου και αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τόσο οι καταγγελλόμενες προσωπικές διασυνδέσεις του πρώην επικεφαλής της Nvidia όσο και οι ευρύτερες επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η υπόθεση στην αμερικανική πολιτική ελέγχου των εξαγωγών προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα.