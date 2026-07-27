Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα των επισκέψεων του πρωθυπουργού

Τη Λέρο και το Αγαθονήσι θα επισκεφθεί την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο περιοδείας του στα δύο νησιά.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Λέρο, όπου θα επισκεφθεί το νοσοκομείο του νησιού, στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ανακαίνισης σε σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο λιμάνι της Λέρου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί έργα αποκατάστασης, καθώς και στο ξενοδοχείο «Λέρος», ένα ιστορικό κτίριο που αποκαταστάθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο του νησιού.

Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με κατοίκους στην Αγία Μαρίνα.

Την Τετάρτη το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγαθονησίου, καθώς και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού.

Η επίσκεψή του στο Αγαθονήσι θα ολοκληρωθεί με συνάντηση με πολίτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11:30.