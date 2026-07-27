Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Μέγαρο Μαξίμου Αγαθονήσι Λέρος

Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα των επισκέψεων του πρωθυπουργού

Συναντήσεις με πολίτες και επισκέψεις σε υποδομές των δύο νησιών την Τρίτη και την Τετάρτη.

Περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αιγάλεω (ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αιγάλεω (ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Τη Λέρο και το Αγαθονήσι θα επισκεφθεί την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο περιοδείας του στα δύο νησιά.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Λέρο, όπου θα επισκεφθεί το νοσοκομείο του νησιού, στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ανακαίνισης σε σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο λιμάνι της Λέρου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί έργα αποκατάστασης, καθώς και στο ξενοδοχείο «Λέρος», ένα ιστορικό κτίριο που αποκαταστάθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο του νησιού.

Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με κατοίκους στην Αγία Μαρίνα.

Την Τετάρτη το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγαθονησίου, καθώς και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού.

Η επίσκεψή του στο Αγαθονήσι θα ολοκληρωθεί με συνάντηση με πολίτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11:30.

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