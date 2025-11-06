Στη Μάλτα αν ανήκεις στη Gen Z έχεις δωρεάν συνδρομή σε γυμναστήριο για 6 μήνες

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και κάτι τέτοιο φαίνεται πως παίρνει σάρκα και οστά μέσω μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας στη Μάλτα η οποία στοχεύει να ενθαρρύνει την περεταίρω ενασχόληση με την άθληση κυρίως στους νέους που έχουν γεννηθεί μεταξύ 2005 και 2007.

Έτσι λοιπόν, με απόφαση του πρωθυπουργού της χώρας, Ρόμπερτ Αμπέλα, από τον Μάιο, οι 18 έως 21 ετών Μαλτέζοι απολαμβάνουν δωρεάν συνδρομές στα γυμναστήρια για έξι μήνες. Αξίζει να τονιστεί ότι μέχρι σήμερα, το 80% του πληθυσμού που πληροί τις προϋποθέσεις έχει εγγραφεί στο κρατικό πρόγραμμα.

Ο Αμπέλα, πρώην επαγγελματίας μποντιμπίλτερ και λάτρης της γυμναστικής είχε δηλώσει ότι περίπου 12.000 νέοι μπορούν να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία, στην οποία η κυβέρνηση θα επενδύσει 2 εκατομμύρια ευρώ. «Στοχεύουμε στην αλλαγή της νοοτροπίας - στον τρόπο που βλέπουμε τη σωματική δραστηριότητα από μικρή ηλικία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ενώ παρουσίαζε το πρόγραμμα.

«Θέλουμε να προωθήσουμε τη σωματική δραστηριότητα ως μέρος του τρόπου ζωής μας. Η σωματική δραστηριότητα δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αθλητές, αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό» προσέθεσε.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση επενδύει σε μια νέα νοοτροπία μέσω αυτού του προγράμματος, δίνοντας στους νέους την ενθάρρυνση που χρειάζονται για να επιλέξουν μια πιο δραστήρια και ισορροπημένη ζωή, χτίζοντας έτσι ένα υγιέστερο μέλλον για το έθνος.

Σημειώνεται πως η Μάλτα αποτελεί την πρώτη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο που λανσάρει μια τέτοια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ενασχόλησης των νέων, από την εφηβική ηλικία, με τη γυμναστική στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Άραγε θα την υιοθετήσουν και άλλες χώρες;