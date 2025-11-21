Στη «μέγγενη» Τραμπ και Πούτιν ο Ζελένσκι - Διπλωματικό τρίγωνο «φωτιά» για το μέλλον της Ουκρανίας

Κρίσιμες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο προκαλεί η δημοσιοποίηση του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας, ενός κειμένου 28 σημείων που θεωρείται από το Κίεβο ετεροβαρές και έντονα ευνοϊκό προς τη Μόσχα. Το σχέδιο έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο διπλωματικής πίεσης, με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός και συναισθηματικά φορτισμένος.

Την Παρασκευή, σε έκτακτο διάγγελμά του, ο Ζελένσκι αναγνώρισε το ιστορικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η χώρα του: «την επιλογή της απώλειας του σημαντικότερου εταίρου ή της αξιοπρέπειας της Ουκρανίας». Η φράση αυτή, που άφησε σαφείς αιχμές προς την Ουάσιγκτον, δείχνει ότι το Κίεβο δεν θεωρεί δεδομένη την αποδοχή των όρων που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ζελένσκι προανήγγειλε μια «εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα» για την Ουκρανία, κάλεσε σε πολιτική σταθερότητα και έκανε δραματική έκκληση για εθνική ενότητα και συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και Κοινοβουλίου. «Δεν θα προδώσω την Ουκρανία ούτε τα εθνικά της συμφέροντα», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται «σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της».

ΗΠΑ: Απάντηση μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Fox Radio, ζήτησε από την Ουκρανία να δώσει την επίσημη απάντησή της έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.



Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Κίεβο «χάνει έδαφος» και ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει άλλο πόλεμο». Σχετικά με τις ανησυχίες των Βαλτικών χωρών και της Ευρώπης για ενδεχόμενη μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, διαβεβαίωσε: «Η Ρωσία θα εμποδιστεί».



Αναφορικά με τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός: «Θα παραμείνουν ως έχουν προς το παρόν».

Πούτιν: Θετικός στο σχέδιο αλλά με επιφυλάξεις

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε θετικός απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, τονίζοντας ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη για ειρηνική επίλυση» της σύγκρουσης. Παραδέχθηκε ότι το Κρεμλίνο έλαβε το σχέδιο των 28 σημείων και ότι «μπορεί να αποτελέσει βάση» για μια τελική συμφωνία.



Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «οι λεπτομέρειες πρέπει να συζητηθούν» και σημείωσε με νόημα ότι το κείμενο δεν είχε προηγουμένως συζητηθεί με τη Μόσχα - μια δήλωση που φάνηκε να λειτουργεί ως απάντηση στις διεθνείς επικρίσεις ότι το σχέδιο είναι υπερβολικά φιλορωσικό.



Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία απορρίπτει τη συμφωνία, παρουσιάζοντάς την ως το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, στον πόλεμος της Ουκρανίας που μαίνεται σχεδόν επί μια τετραετία.

ΗΠΑ - Ρωσία - Ουκρανία σε λεπτή ισορροπία

Το σχέδιο 28 σημείων έρχεται σε μια περίοδο εντατικών διαβουλεύσεων και εύθραυστης ισορροπίας. Ο Ζελένσκι επιχειρεί να διατηρήσει τις σχέσεις με τους Αμερικανούς συμμάχους αλλά και να προστατεύσει τα ουκρανικά συμφέροντα, ενώ η Ρωσία εμφανίζεται διαλλακτική μεν, αλλά με σαφείς προϋποθέσεις. Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθορίσει την πορεία των διαπραγματεύσεων και το μέλλον της σύγκρουσης.

Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδριάζουν το Σάββατο για την Ουκρανία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν το Σάββατο (22/11), στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν την Παρασκευή η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.



«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

Together with @eucopresident, we have spoken to President @ZelenskyyUA



From day one, Europe has stood with Ukraine in the face of Russian aggression.



We have been working for a just and sustainable peace with Ukraine and for Ukraine together with our friends and partners.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2025

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Ανγκόλα», όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.