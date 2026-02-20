Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Ford: Στάση ανεφοδιασμού στη Σούδα, ανάπτυξη ισχύος προς Ιράν

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, πέρασε στη Μεσόγειο, όπως προκύπτει από στοιχεία πλατφορμών ναυτιλιακής παρακολούθησης. Η είσοδός του θεωρείται κομβικό βήμα στην αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, κατόπιν εντολής που έδωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω αυξημένης έντασης και σεναρίων για ενδεχόμενη στρατιωτική κίνηση κατά του Ιράν.

Η κινητικότητα επιβεβαιώνεται και από τα στίγματα των πλοίων που συνοδεύουν την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου. Ιστότοποι παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας κατέγραψαν το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, USS Mahan, βασικό τμήμα της δύναμης συνοδείας του Gerald R. Ford, να διασχίζει τα Στενά του Γιβραλτάρ, ακολουθώντας την πορεία προς τη Μεσόγειο.

The USS Gerald R. Ford carrier pictured cross the strait of Gibraltar headed toward the Middle East magnificent...

📸Navylooker pic.twitter.com/v9xT20yObz — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 20, 2026

Φωτογραφίες που ελήφθησαν το πρωί και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X καταγράφουν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford να πλέει μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ.

Οι εικόνες – τραβηγμένες από το Γιβραλτάρ, δείχνουν το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο να κατευθύνεται ανατολικά, από τον Ατλαντικό Ωκεανό προς τη Μεσόγειο. Μέσω συστημάτων εντοπισμού πλοίων επιβεβαιώθηκε ότι ένα από τα σκάφη της ομάδας κρούσης που συνοδεύουν το αεροπλανοφόρο, το αντιτορπιλικό USS Mahan, διέσχισε επίσης τα Στενά.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το αεροπλανοφόρο διακρίνεται με τα βουνά του Μαρόκου στο βάθος. Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων επιβεβαιώνουν ότι και τα άλλα δύο σκάφη που εμφανίζονται στην εικόνα βρίσκονταν στο ίδιο σημείο την ίδια χρονική στιγμή, αναφέρει το BBC.

Παρακολούθηση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών προς τη Μέση Ανατολή

Δημόσια διαθέσιμα εργαλεία παρακολούθησης πτήσεων, όπως το Flightradar24, δείχνουν αυξημένη κινητικότητα αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών, καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει καλέσει το Ιράν να προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα συμβούν άσχημα πράγματα».

Στιγμιότυπο από το Flightradar24 καταγράφει έξι αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να κατευθύνονται προς και από τη Μέση Ανατολή το πρωί της Παρασκευής.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο αναγνωριστικά αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ τύπου P-8 Poseidon πάνω από τη Μεσόγειο, το ένα με πορεία δυτικά προς το Γιβραλτάρ και το άλλο ανοιχτά της Κρήτης.

Η παρακολούθηση της στρατιωτικής κινητικότητας συνεχίζεται εδώ και ημέρες, με στόχο να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος της αμερικανικής στρατιωτικής ανάπτυξης στην περιοχή.

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή της Σούδας κατευθύνεται το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Ford όπου θα ανεφοδιαστεί και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ισραήλ για να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών στην περιοχή, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων από το 2003, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στο Ιράν και της κλιμάκωσης της διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που απέπλευσε από την Καραϊβική, βρίσκεται ήδη στη Μεσόγειο και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, πυρομαχικά και τρόφιμα.

Στη συνέχεια θα αποπλεύσει από τα Χανιά με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο και το Ισραήλ, ενισχύοντας την αμερικανική και ισραηλινή αμυντική παρουσία στην περιοχή.

«Έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών» ένα σχέδιο συμφωνίας, λέει η Τεχεράνη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα, την επομένη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.