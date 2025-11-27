Στη... μουσική το έριξε ο Πούτιν: Δοκίμασε τις ικανότητές του σε παραδοσιακό όργανο του Κιργιστάν

Ορισμένες στιγμές ανεμελιάς αποφάσισε να «κλέψει» ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τριήμερη επίσκεψή του στο Κιργιστάν κι ενώ η διαπραγμάτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον πρόεδρο του Κιργιστάν, Σαντίρ Ζαπαρόφ με ατζέντα την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας και της συμμαχικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς.

Ωστόσο, ο Πούτιν έκλεψε την παράσταση όχι με τις δηλώσεις του για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Κιργιστάν, αλλά για το ενδιαφέρον που έδειξε για τη μουσική των Κιργίζιων και ειδικά για το παραδοσιακό έγχορδο όργανο κομούζ.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να παρακολουθεί προσεκτικά, να ακούει και στη συνέχεια να δοκιμάζει να παίξει ο ίδιος κομούζ.

Στο πρόγραμμα του Πούτιν είχε προβλεφθεί και η περιήγησή του σε έναν χώρο πολιτισμού. Εκεί, ο πρόεδρος της Ρωσίας δοκίμασε να παίξει λίγες νότες κρατώντας το όργανο στα χέρια του.

Φωτό: Reuters

«Πώς;» ρώτησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προσπαθώντας να κρατήσει τα χέρια του με σωστό τρόπο πάνω στο όργανο, ενώ ο άνδρας που τον συνόδευε του είπε είναι ένα «τρίχορδο όργανο» και ο Ρώσος πρόεδρος του απάντησε: «Ναι, ναι, το ξέρω αυτό».

Putin de kopuza ilgili. Ama seçim şarkısı yapmayacağı kesin. ☺️😊 pic.twitter.com/lNB0760uSa — Erkin Haber (@HaberErkin) November 26, 2025

«Είναι ξεκούρδιστο»

Ο άνδρας με την παραδοσιακή φορεσιά έπαιξε ένα μικρό δείγμα της μελωδίας. Έπειτα, ο Πούτιν πίεσε κάποιες χορδές και ρώτησε τον μουσικό: «Ναι;». Πίσω του ακούστηκε η φωνή του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος σχολίασε: «Το όργανο είναι ξεκούρδιστο».

Φωτό: Reuters

Αφού έπαιξε λίγες νότες, άφησε το κομούζ και ευχαρίστησε τον μουσικό για την ευκαιρία να το δοκιμάσει.

Φωτό: Reuters

Τα πλάνα με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του Πούτιν δημοσιεύθηκαν στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κρεμλίνου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπογράφηκαν διακυβερνητικές και επιχειρηματικές συμφωνίες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι στενές και το διμερές εμπόριο Ρωσίας - Κιργιστάν αναμένεται να φτάσει φέτος τα 4,68 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η οικονομία του Κιργιστάν στηρίζεται στις ρωσικές επενδύσεις που περιλαμβάνουν αιολικά και ηλιακά πάρκα και εργοστάσιο συναρμολόγησης αυτοκινήτων Lada, ενώ σημαντική ένεση για την οικονομία της χώρας είναι και τα εμβάσματα Κιργίζιων εργαζομένων στη Ρωσία.