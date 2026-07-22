Στη σκιά του Ολοκαυτώματος, η Αυστρία δίνει νέα ταυτότητα στο σπίτι του Χίτλερ

Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, στο Μπραουνάου αμ Ιν της Αυστρίας, άνοιξε επίσημα ως αστυνομικό τμήμα, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό. Η αυστριακή κυβέρνηση επιδιώκει να στερήσει από νεοναζιστές έναν χώρο που θα μπορούσε να μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος και να τον μετατρέψει σε σύμβολο δημοκρατίας και κράτους δικαίου.

Έξω από το κτίριο παραμένει η πέτρα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν, με την επιγραφή: «Για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ποτέ ξανά φασισμός. Τα εκατομμύρια των νεκρών μάς προειδοποιούν.»

«Το ακριβώς αντίθετο από ό,τι συμβολίζει ο Χίτλερ»

Κατά τα εγκαίνια, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ, υπογράμμισε ότι, παρότι στο συγκεκριμένο σπίτι δεν διαπράχθηκαν εγκλήματα, το κτίριο φέρει ένα ισχυρό ιστορικό φορτίο λόγω της γέννησης του Χίτλερ.

Τόνισε ότι η αυστριακή ομοσπονδιακή αστυνομία εκπροσωπεί «το ακριβώς αντίθετο από τον συμβολισμό αυτού του τόπου», καθώς υπηρετεί τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ελευθερία, την ασφάλεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αντιστεκόμενη σε κάθε μορφή εξτρεμισμού και ολοκληρωτισμού.

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Επιφυλάξεις για την επιλογή

Παρά τον έντονο συμβολισμό της πρωτοβουλίας, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Η Επιτροπή Μαουτχάουζεν, η σημαντικότερη οργάνωση επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Αυστρία, έχει εκφράσει την άποψη ότι η χρήση του κτιρίου ως αστυνομικού τμήματος δεν αποτελεί την καταλληλότερη λύση και ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ιστορική μνήμη και στα εγκλήματα του ναζισμού.

Ο δήμαρχος του Μπραουνάου, Γιοχάνες Βάιντμπαχερ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι οι κάτοικοι δεν αναμένεται να ενοχληθούν από τη νέα χρήση του κτιρίου, ενώ σημείωσε πως το σημαντικό είναι ότι σε κάθε φωτογραφία του σπιτιού διακρίνεται και η πέτρα-μνημείο με το μήνυμα «Ποτέ ξανά φασισμός».

Άποψη από το Μνημείο Ζάξενχαουζεν, το πρώην ναζιστικό στρατόπεδο /REUTERS

Αναγκαστική απαλλοτρίωση μετά από χρόνια διαμάχης

Η μετατροπή του κτιρίου ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης. Το αυστριακό κράτος προχώρησε το 2017 σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου, το οποίο βρισκόταν σε ιδιωτικά χέρια, ενώ το 2019 αποφασίστηκε η μετατροπή του σε αστυνομικό τμήμα.

Στόχος ήταν να αποκλειστεί οριστικά κάθε πιθανότητα να αποκτήσει το κτίριο χαρακτήρα μνημείου για θαυμαστές του ναζισμού.

Λιγότερα περιστατικά, αυξημένη επιτήρηση

Ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Στέφαν Χάσλμπεργκερ, δήλωσε ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με επισκέπτες έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σε ημερομηνίες ιδιαίτερου συμβολισμού ενισχύονται οι περιπολίες, ώστε να αποτρέπονται εκδηλώσεις ή ενέργειες που συνδέονται με τον ναζισμό, ο οποίος απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Αυστρίας.