Παραλήρημα στο ΟΑΚΑ για τους Iron Maiden - Τα πρώτα κομμάτια που έπαιξαν προκαλώντας... σεισμό

Σείεται το ΟΑΚΑ από τους χιλιάδες fans των Iron Maiden που βρίσκονται στη σκηνή εδώ και αρκετή ώρα. Το μυθικό συγκρότημα της heavy metal αποθεώθηκε -και συνεχίζει να αποθεώνονται- από το πρώτο riff, καθώς τόσο στην αρένα όσο και στις εξέδρες του σταδίου επικρατεί το αδιαχώρητο και τεράστιος ενθουσιασμός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι σκληροπυρηνικοί της heavy metal σκηνής, πιστοί στο ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό και με μπροστάρη τον Μπρους Ντίκινσον, με το που ανέβηκαν στη σκηνή ανέβηκαν έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους ξεκινώντας με τραγούδι Murders in the Rue Morgue, παίζοντας στη συνέχεια ιστορικά κομμάτια τους όπως το «Number of the beast» και το «Phantom of the opera».





Ο Eddie, η θρυλική μασκότ του συγκροτήματος αποτελεί όπως πάντα το μεγάλο κλου της φαντασμαγορικής συναυλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φωτ. INTIME NEWS

Τη συναυλία που γίνεται στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026» των Iron Maiden άνοιξαν οι Anthrax στις επτά το απόγευμα οι οποίοι ζέσταναν το κοινό με διαχρονικές επιτυχίες τους

