Στη Σύνοδο Κορυφής για τα πυρηνικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Και μόνο η λέξη «πυρηνικά» είναι από μόνη της φορτισμένη- και ειδικά τις τελευταίες ώρες -και δε χρειάζεται να εξηγήσουμε το γιατί.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στη Σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών για την πυρηνική ενέργεια που θα γίνει στις 10 Μαρτίου στο Παρίσι.

Για την ιστορία και μόνο πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης ήδη από τον περασμένο Ιούνιο (Συνέδριο Καθημερινής) είχε αφήσει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο η Ελλάδα να στραφεί προς την πυρηνική ενέργεια, συντασσόμενη έτσι με μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Βερολίνο, στην προσπάθεια που επιχειρεί να κάνει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση της απανθρακοποίησης.

«Η Ελλάδα θέλει να είναι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση» είχε πει ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως η χώρας μας δεν μπορεί να μείνει πίσω ως προς τις πυκνές συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει στην «καρδιά» της Ευρώπης για την πυρηνική ενέργεια.