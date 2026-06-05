Στη Σύρο τα ΜΑΤ για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς «Crown Iris»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στις αρχές και στους κατοίκους του νησιού η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες και έδεσε στο λιμάνι της Ερμούπολης λίγο μετά τις 8:00 το πρωί της Παρασκευή 5 Ιουνίου με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 17:00 της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κάλεσμα της Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου για συγκέντρωση διαμαρτυρίας πλησίον του λιμένα κατά την ώρα άφιξης του κρουαζιερόπλοιου καθώς και στην πλατεία Μιαούλη στις 2 το μεσημέρι, προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση των αρχών, με τη λήψη έκτακτων μέτρων.

Συγκεκριμένα, το Λιμεναρχείο Σύρου αφού ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες και κάλεσε τους φορείς του νησιού για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, γνωστοποίησε «τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί της Πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, για επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας».

Παράλληλα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά τις ώρες 06.00 έως 20.00 θα ισχύουν οι εξής περιορισμοί: α) Οι συναθροιζόμενοι στην πλατεία Μιαούλη κατά το χρόνο της συνάθροισης να παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στο χώρο της πλατείας και β) Οι συναθροιζόμενοι στην πλατεία Μιαούλη και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου να μην πραγματοποιήσουν πορεία σχεδόν σε όλους τους δρόμους του κέντρου της Ερμούπολης «επειδή πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή των συναθροίσεων θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής» καθώς και για τη «μη παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά ιδρύματα, τη λειτουργία υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων και τον εφοδιασμό της αγοράς με είδη ζωτικής σημασίας».

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν προκαλέσει την αντίδραση κατοίκων, συλλογικοτήτων και φορέων του νησιού, με αρκετούς να διχάζονται ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου σε ανακοίνωσή της, αναφέρει μεταξύ άλλων «Το κίνημά μας είναι με την ειρήνη και δεν θα δεχτούμε τη διαστροφή των νοημάτων στην οποία το Ισραήλ και οι υποστηρικτές του ειδικεύονται. Αν κινδυνεύει από κάποιον η ειρήνη, η κοινωνικοοικονομική ζωή του νησιού, η δημόσια τάξη και η ασφάλεια, δεν είναι από τους φιλειρηνικούς πολίτες της Σύρου, αλλά από τον Ισραηλινό στρατό και τους υποστηρικτές του. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να μην επιτρέψουν σε δήθεν “τουρίστες” να διασαλεύσουν τη δημόσια τάξη στο νησί μας με οποιουδήποτε είδους ύβρεις, λεκτικές προκλήσεις, βίαιες επιθέσεις ή/και υλικές καταστροφές, όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας, να αποτρέψουν κάθε πιθανή απόπειρα προβοκάτσιας, να διαφυλάξουν την ασφάλεια όλων όσοι θα ασκήσουμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας στην ειρηνική διαμαρτυρία και, τέλος, να πράξουν τα νόμιμα για τη μη συνενοχή τους στη γενοκτονία στη Γάζα και στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη».