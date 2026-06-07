Στην Εύβοια ο Τουρνάς για αυτοψία μετά τους σεισμούς - Αποφασίζεται αν θα λειτουργήσουν τα σχολεία

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Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνουν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, ο κ. Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Όπως αναφέρεται, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής (7/6) να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου σχετικά με την λειτουργία των σχολείων αύριο Δευτέρα.

Τι έχουν δείξει οι πρώτοι έλεγχοι

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής, από τους ελέγχους που πραγματοποιούνται έχουν καταγραφεί πτώση τοίχου σε κατοικία, περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένα σπίτια και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Αυτοψία σε Προκόπι και Δαφνούσα

Ο υπουργός και ο γενικός γραμματέας μεταβαίνουν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα προκειμένου να ενημερωθούν επιτόπου για την κατάσταση και να συντονίσουν τις επόμενες ενέργειες.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου και θα προχωρήσει άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια εφόσον κριθεί αναγκαίο.