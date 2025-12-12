Στη Βουλή ο Πιερρακάκης: «Νίκη της πατρίδας» - Υποδοχή με συγχαρητήρια και θερμές αγκαλιές

Με χαμόγελα και θερμές αγκαλιές υποδέχθηκαν βουλευτές τον Κυριάκο Πιερρακάκη κατά την άφιξή του στη Βουλή το απόγευμα της Παρασκευής (12/12), μια ημέρα μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία και το βίντεο του flash.gr, ο υπουργός Οικονομικών διασχίζει το διάδρομο με εμφανή ικανοποίηση και αποφασιστικότητα. Τα κινητά τηλέφωνα υψώνονται για να αιχμαλωτίσουν τη στιγμή, ενώ χαμόγελα και χειροκροτήματα διαδέχονται το ένα το άλλο.

Φωτο: Flash.gr

Ισχυρά μηνύματα ενότητας, αλλά και αυξημένες δόσεις αισιοδοξίας για τα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν και τους πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, έστειλε από βήματος Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης, άρτι αφιχθείς από τις Βρυξέλλες, λίγες μόλις ώρες μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.



Αμέσως μόλις εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας, η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα τον υποδέχθηκε εν μέσω ενθουσιωδών χειροκροτημάτων. «Μπράβο, μπράβο!», «Συγχαρητήρια!», «Άξιος!» φώναζαν όρθιοι οι βουλευτές της ΝΔ.



Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και νέος τιμονιέρης του Eurogroup, υποστήριξε πως η μεγάλη τιμή της εκλογής του, δεν ανήκει μόνο σε ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα, στους πολίτες που άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά.



«Είναι πρωτίστως νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και κρίσεις. Ακόμη και η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη βρέθηκε υπό αμφισβήτηση εν μέσω πειραμάτων», ανέφερε αρχικώς και συνέχισε, σε πιο προσωπικό τόνο, λέγοντας πως χθες είχε στο πλευρό του εικόνες «ανθρώπων που γονάτισαν στην κρίση και Ελλήνων που χρειάστηκε να φύγουν από την Ελλάδα», «του πρωθυπουργού που έκανε τη διαφορά», των προκατόχων του, αλλά και του του οικονομικού επιτελείου.



«Αυτό που συνέβη χθες δεν μόνο από ένα κόμμα και μια παράταξη», επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σημειώνεται ότι στη Βουλή, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων άρχισε η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.