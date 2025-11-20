Στη Βουλή ο Προϋπολογισμός 2026: «Ανάσα» για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες

Το οριστικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 καταθέτουν σήμερα στη Βουλή, στις 11:00 π.μ., ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Αμέσως μετά, στις 12:00, στο ΥΠΕΘΟΟ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου, όπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα εξειδικεύσει τα βασικά σημεία και τις παρεμβάσεις του νέου προϋπολογισμού.

Σε μια συγκυρία διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, η κυβέρνηση παρουσιάζει έναν προϋπολογισμό που –όπως υπογραμμίζει– δίνει ξεκάθαρα προτεραιότητα στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, στη στήριξη της μεσαίας τάξης και στη δημογραφική ανανέωση μέσω στοχευμένων ελαφρύνσεων για νέους και οικογένειες με παιδιά.

Οι κεντρικές προβλέψεις – Ανάπτυξη, πλεόνασμα, επενδύσεις

Το τελικό σχέδιο κινείται στις ίδιες ράγες με το προσχέδιο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας:

Ανάπτυξη 2,4% το 2026, από 2,2% το 2025.

Ιδιωτική κατανάλωση +1,7%, δημόσια κατανάλωση +0,7%.

Άλμα επενδύσεων 10,2% – από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ.

Εξαγωγές +4,5%, εισαγωγές +4,6%.

Ανεργία 8,6%, η χαμηλότερη από το 2008.

Αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 2,2%, από 2,6% το 2025.

Το ονομαστικό ΑΕΠ ανεβαίνει στα 260,9 δισ. ευρώ, από 249,6 δισ. το 2025, ενώ το Πρωτογενές Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε 2,8% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος συνεχίζει την πτωτική του πορεία για έκτο συνεχόμενο έτος, υποχωρώντας στο 137,6% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση – Ποιοι κερδίζουν

Στο επίκεντρο του Προϋπολογισμού βρίσκεται μια εκτεταμένη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία –σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο– αναμένεται να δώσει άμεση ανάσα σε περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Οι βασικές παρεμβάσεις:

Μείωση 2 μονάδων στους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ.

Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών.

Μηδενικός φόρος για οικογένειες με 4+ παιδιά και εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Σημαντικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η μείωση των συντελεστών θα δημιουργεί διαρκή κέρδη στους εργαζόμενους με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών.

Μισθολογικές ενισχύσεις – Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι

Δημόσιο

Από τον Απρίλιο 2026 έρχεται οριζόντια αύξηση μισθών, συνδεδεμένη με την άνοδο του κατώτατου μισθού.

Παρεμβάσεις προβλέπονται και στα ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Συντάξεις

Νέα αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ.

Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης με την προσωπική διαφορά.

Ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία (κάθε Νοέμβριο).

Ακίνητα – Τοπικές παρεμβάσεις και στεγαστικό

Η δημογραφική και περιφερειακή διάσταση της μεταρρύθμισης περιλαμβάνει:

Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής). Πλήρης κατάργηση το 2027.

Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ.

Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως τον Νοέμβριο για κύρια και φοιτητική κατοικία.

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% και απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη.

Το αναπτυξιακό αποτύπωμα – Πού κατευθύνονται οι πόροι

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανεβαίνει στα 16,7 δισ. ευρώ για το 2026 και στοχεύει σε μεγάλα έργα υποδομών, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στην Εθνική Άμυνα, οι φυσικές παραλαβές εξοπλισμών φτάνουν τα 2,3 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. το 2025.