Στη Βουλή την Παρασκευή ο Μητσοτάκης

Μπορεί η εβδομάδα να είναι γεμάτη απαιτητικές διεθνείς προκλήσεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ταξίδια στην Άγκυρα και τις Βρυξέλλες, αλλά και την πρόσκληση Τραμπ για το πρώτο «Συμβούλιο Ειρήνης» να δοκιμάζει τη συνοχή της Ευρωπαικής Ένωσης, ωστόσο, προς τα τέλη της ο πρωθυπουργός αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH να εμφανιστεί στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή να μιλήσει στη Βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, για τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει πολιτικά στη συγκεκριμένη συμφωνία υπογραμμίζοντας το φιλολαϊκό πρόσημο της κυβερνητικής πολιτικής…επί του πεδίου και όχι στη θεωρία, όπως σχολιάζουν σκωπτικά από την κυβέρνηση για τα κόμματα αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια οι εξελίξεις με τη ΓΣΕΕ και με επίκεντρο τον Γιάννη Παναγόπουλο, ίσως εν τέλει δώσουν και μία ακόμη διάσταση στην παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη.