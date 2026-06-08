Στιγμές αγωνίας για 16 Έλληνες στο Ιράκ εν μέσω πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ

Στιγμές αγωνίας έζησαν 16 Έλληνες που βρέθηκαν στο Ιράκ την ώρα που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακωνόταν με την ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ και τα ισραηλινά αντίποινα.

Οι Έλληνες συμμετείχαν στο 2ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διεξαγόταν στη Σουλεϊμανίγια του Ιρακινού Κουρδιστάν, μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ιράν και βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ενώ στο φόρουμ συμμετείχαν επίσης διεθνείς προσωπικότητες και πολιτικοί παράγοντες της περιοχής, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου.

«Ακούσαμε ότι η Σουλεϊμανίγια δέχθηκε επίθεση»

Ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής», Θανάσης Κατσικίδης, που βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά την κλιμάκωση της έντασης.

«Ακούσαμε πως και η Σουλεϊμανίγια δέχθηκε επίθεση από ιρανικούς πυραύλους προς κατευθύνσεις των κουρδικών δυνάμεων, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στα προάστια της πόλης», ανέφερε.

Παρότι οι Έλληνες συμμετέχοντες βρίσκονταν σε προστατευμένο χώρο, η κατάσταση προκάλεσε έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα όταν έκλεισε ο εναέριος χώρος τόσο του Ιράκ όσο και του Κουρδιστάν.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Με τις αεροπορικές μετακινήσεις να καθίστανται αδύνατες, ενεργοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την ασφαλή αποχώρηση των συμμετεχόντων.

Συνολικά 31 άτομα - οι 16 Έλληνες και ακόμη 15 ξένοι συμμετέχοντες στο φόρουμ - μεταφέρθηκαν αρχικά από τη Σουλεϊμανίγια στο Ερμπίλ.

Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικά βαν και υπό τη συνοδεία στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς οι αρχές έκριναν ότι έπρεπε να ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή.

Από το Ερμπίλ, η αποστολή συνέχισε οδικώς προς τα σύνορα Ιράκ - Τουρκίας, ακολουθώντας τη μοναδική διαθέσιμη οδό διαφυγής μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Πανικός στην περιοχή μετά την κλιμάκωση

Η Σουλεϊμανίγια, στα βορειοανατολικά του Ιράκ, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα ιρανικά σύνορα και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πόλεις του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Η περιοχή βρέθηκε σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με κατοίκους και ξένες αποστολές να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις και τις πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών, με βασικό στόχο την ασφαλή έξοδό τους από τη ζώνη κρίσης και τη μεταφορά τους στην Τουρκία.

Το 2ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στη Σουλεϊμανίγια φιλοξένησε πολιτικούς, διπλωμάτες, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους επιχειρήσεων από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.