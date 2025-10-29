Στιγμές αγωνίας πάνω από το Σίδνεϊ: Aεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μια ώρα- Αδύνατη η προσγείωση

Μια πτήση της Virgin Australia μετατράπηκε σε εφιάλτη για τους επιβάτες, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει κύκλους για περισσότερο από μία ώρα πάνω από το Σίδνεϊ, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης λόγω κακοκαιρίας και τεχνικού προβλήματος.

Η πτήση VA916, που είχε αναχωρήσει από το Μπρίσμπεϊν στις 7:44 το πρωί (τοπική ώρα) την Τετάρτη, επρόκειτο να φτάσει στο Σίδνεϊ γύρω στις 9:40 π.μ. (AEDT). Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως είχαν προγραμματιστεί.

Καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε το αεροδρόμιο, έντονη βροχόπτωση και χαμηλά σύννεφα ανάγκασαν τους πιλότους να εγκαταλείψουν την πρώτη προσπάθεια προσγείωσης. Η δεύτερη απόπειρα, λίγα λεπτά αργότερα, ματαιώθηκε και πάλι αυτή τη φορά λόγω τεχνικού προβλήματος στη γρίλια του μπροστινού άκρου της αριστερής πτέρυγας.

Με τους επιβάτες να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, το αεροσκάφος συνέχιζε να πετά κυκλικά πάνω από την ακτογραμμή του Σίδνεϊ για σχεδόν μία ώρα, μέχρι που οι πιλότοι έλαβαν τελικά το «πράσινο φως» από τον πύργο ελέγχου για προσγείωση. Στις 10:45 π.μ., το αεροσκάφος προσγειώθηκε με πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται σε ετοιμότητα στον αεροδιάδρομο, για παν ενδεχόμενο.

Ένας εκπρόσωπος της Virgin δήλωσε στην Daily Mail: «Το VA916 (Μπρίσμπεϊν-Σίδνεϊ) προσγειώθηκε με ασφάλεια σήμερα στο Σίδνεϊ. Η καθυστέρηση ακολούθησε δύο αποτυχημένες προσεγγίσεις – μία λόγω χαμηλής συννεφιάς και έντονης βροχόπτωσης, και μία άλλη λόγω τεχνικής ειδοποίησης στο πιλοτήριο. Η ασφάλεια των επισκεπτών και του πληρώματος παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας και ευχαριστούμε όλους τους επισκέπτες για την κατανόησή τους» πρόσθεσε.