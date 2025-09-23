Στιγμές πανικού σε κρουαζιερόπλοιο: Επιβάτιδα παγιδεύτηκε σε νεροτσουλήθρα με θέα το… κενό - Βίντεο

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε κρουαζιερόπλοιο, όταν μια επιβάτιδα παγιδεύτηκε μέσα σε νεροτσουλήθρα, περίπου 9 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Tik Tok .

Το σύντομο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων δείχνει τη γυναίκα να προσπαθεί να απεγκλωβιστεί, σπρώχνοντας με τα πόδια της τα τοιχώματα της τσουλήθρας, ενώ ακούγεται κάποιος να λέει σοκαρισμένος: «Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει!»

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα του πλοίου, όπως σημειώνει και το περιοδικό People, το εσωτερικό και η τσουλήθρα μοιάζουν ιδιαίτερα με εκείνη του Norwegian Bliss, ένα από τα πλοία της Norwegian Cruise Line. Το συγκεκριμένο πλοίο διαθέτει την εντυπωσιακή τσουλήθρα Ocean Loops, η οποία περνάει έξω από το πλοίο, «αιωρούμενη» πάνω από το νερό σε μεγάλο ύψος.

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια προβολές και τα 250.000 likes, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τον φόβο και την αμηχανία τους για την τρομακτική εμπειρία της γυναίκας.

«Παθαίνει κάποιος άλλος κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», σχολίασε ένας χρήστης. «Το TikTok σίγουρα μου έμαθε να μην μπαίνω ΠΟΤΕ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου», έγραψε ένας άλλος.

Από την άλλη, υπήρξαν και πιο ψύχραιμες φωνές, με χρήστες να επισημαίνουν πως οι νεροτσουλήθρες αυτού του είδους διαθέτουν ειδικές εξόδους κινδύνου, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν από το προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης. Δεν είναι σαφές πάντως από το βίντεο αν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί κάποιο τέτοιο πρωτόκολλο ή αν η γυναίκα κατάφερε τελικά να απεγκλωβιστεί μόνη της.

Δείτε το βίντεο: