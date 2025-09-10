Στιγμές τρόμου σε σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο: Ληστής απείλησε ταμία με μαχαίρι και έφυγε με χρήματα

Στιγμές τρόμου έζησαν το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου εργαζόμενοι και πελάτες σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο, όταν άγνωστος με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε στο κατάστημα, απείλησε ταμία με μαχαίρι και απέσπασε άγνωστο χρηματικό ποσό πριν τραπεί σε φυγή.

Η ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, σε ώρα αιχμής, με τον δράστη να πλησιάζει το ταμείο και να απειλεί την υπάλληλο προκειμένου να του παραδώσει χρήματα.

Αμέσως μετά, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που συνέλεξαν καταθέσεις και στοιχεία.

Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους και τους εργαζομένους της περιοχής.