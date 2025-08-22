Στιγμές τρόμου στο Λιανοκλάδι Λαμίας: Σκύλος επιτέθηκε σε 62χρονο - Τον δάγκωνε για σχεδόν 10 λεπτά

Τον τρόμο έζησε ένας 62χρονος στο Λιανοκλάδι Λαμίας, καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο, ο οποίος τον δάγκωνε για περίπου 10 λεπτά.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025, στον κεντρικό δρόμο του Λιανοκλαδίου. Το μεγαλόσωμο σκυλί επιτέθηκε στον άνδρα αιφνιδιαστικά και τον δάγκωσε στο πόδι. Ο 62χρονος πρόλαβε και αντέδρασε, απωθώντας το, όμως το ζώο επέμεινε. Ο σκύλος συνέχιζε να γαυγίζει και να προσπαθεί να του επιτεθεί με τον άνθρωπο να προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά του για σχεδόν 10 εφιαλτικά λεπτά.

Από τις φωνές και τα γαυγίσματα βγήκαν έξω οι κάτοικοι της γειτονιάς, οι φωνές των οποίων ουδόλως αποθάρρυναν το επιθετικό σκυλί να απομακρυνθεί.



«Για καλή μου τύχη πέρασε ένα γνωστό παιδί με το αυτοκίνητο και την οικογένειά του μέσα και σταμάτησε να βοηθήσει», περιέγραψε στο LamiaReport ο 62χρονος. «Με τις φωνές και με τις απειλές πέτρας, τότε μόνο υποχώρησε και με άφησε να δω τι μου είχε κάνει», συμπληρώνει το θύμα της επίθεσης που κατέφυγε για ιατρική βοήθεια στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης.



Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Ζήσιμος, που ζήτησε άμεσα να βρεθεί το ζώο, που είχε αρχικά εξαφανιστεί. Το πρωί της Παρασκευής (22/08) ο σκύλος εντοπίστηκε και ήδη βρίσκεται στο κυνοκομείο.