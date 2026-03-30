Στιγμές τρόμου στο Σάο Πάολο: Αεροπλάνο πιάνει φωτιά αμέσως μετά την απογείωση
O αριστερός κινητήρας του αεροπλάνου άρπαξε φωτιά λίγο μετά την απογείωση. Η πτήση επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Δραματικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της Delta Airlines από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας προς την Ατλάντα, όταν ο κινητήρας του αεροπλάνου άρπαξε φωτιά λίγο μετά την απογείωση.
Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε επιβάτης κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο αριστερός κινητήρας της πτήσης DL104 παρουσίασε σοβαρή μηχανική βλάβη και άρπαξε φωτιά μόλις το αεροσκάφος απέκτησε ύψος. Το βίντεο δείχνει τη δραματική στιγμή που το αεροπλάνο άρχισε να επιστρέφει αμέσως στο Σάο Πάολο, μετά την απογείωση.
Η πτήση αναγκάστηκε να επιστρέψει άμεσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Γκουαρουλούς (GRU) και προσγειώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί στους επιβάτες ή το πλήρωμα. Η προληπτική αντίδραση του πληρώματος και η άμεση επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο συνέβαλαν στην αποφυγή μεγαλύτερης τραγωδίας.
Οι αρχές και η αεροπορική εταιρεία της Delta ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια της μηχανικής βλάβης που οδήγησε στη φωτιά του κινητήρα.