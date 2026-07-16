Στιγμές τρόμου στον αέρα: Επιβάτες κατέγραψαν «σφυροκόπημα» αεροσκάφους από ανέμους 178 χλμ/ώρα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση στη Χιλή , όταν αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο προς την Κονσεπσιόν δεν κατάφερε να προσγειωθεί δύο φορές εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να αποφασίσει την επιστροφή στο Σαντιάγο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπλητταν την περιοχή καθιστούσαν επικίνδυνη κάθε προσπάθεια προσγείωσης, ενώ οι επιβάτες έζησαν δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα.

«Κάποια στιγμή το αεροπλάνο έκανε μια πολύ απότομη βουτιά και χάσαμε την επαφή με τα καθίσματά μας. Έβλεπες τον άνεμο να το παρασύρει εκτός πορείας», περιέγραψε η επιβάτιδα Πάμελα.

Minutos de terror vivieron pasajeros del vuelo Sky Santiago Concepción de esta mañana, ya que debido a las fuertes ráfagas de viento (107 km/h, medidos) no pudo aterrizar. Lo intentó dos veces hasta que desistió y tuvo que retornar a Santiago @Cooperativa pic.twitter.com/LmOOZCp2Tw — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 16, 2026

Μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια, το αεροσκάφος πήρε ξανά ύψος, με τον κυβερνήτη να ενημερώνει ότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ασφαλή προσγείωση. Ακολούθησε δεύτερη απόπειρα, η οποία επίσης εγκαταλείφθηκε.

«Υπήρχαν επιβάτες που ούρλιαζαν. Μια γυναίκα είχε τρομοκρατηθεί. Όταν το αεροπλάνο απομακρύνθηκε ξανά από τον διάδρομο, ο κυβερνήτης μας ανακοίνωσε ότι, μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, επιστρέφαμε στο Σαντιάγο», ανέφερε η επιβάτιδα.

Η απόφαση του πληρώματος επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία. Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Χιλής, στον μετεωρολογικό σταθμό του νησιού Κιρικίνα καταγράφηκαν ριπές ανέμου που άγγιξαν τα 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή οι άνεμοι έπνεαν με μέση ταχύτητα περίπου 107 χλμ./ώρα.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η προσγείωση, με τον κυβερνήτη να επιλέγει την ασφαλή επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης, αποφεύγοντας οποιονδήποτε κίνδυνο για τους επιβάτες και το πλήρωμα.