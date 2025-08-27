Στην 6η θέση στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης ο Μίλτος Τεντόγλου (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν ήταν σε καλό βράδυ, τερματίζοντας στην 6η θέση στον τελικό της σειράς αγώνων του Diamond League στη Ζυρίχη. H καλύτερη προσπάθεια του «χρυσού» Ολυμπιονίκη ήταν στα 7,66μ, με τον Ελβετό Σίμον Εχάμερ να κατακτά την 1η θέση.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με δύο άκυρες προσπάθειες, με την 3η του προσπάθεια στα 7,66 μέτρα να αποδεικνύεται η καλύτερη του στον αγώνα. Στις υπόλοιπες προσπάθειες, μέτρησε δυο ακόμα άκυρα άλματα, ενώ στην 5η (και έγκυρη προσπάθεια) το άλμα του ήταν μόλις 6,48μ.

Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Εχάμερ με 8,32μ, χαρίζοντας στους συμπατριώτες του στο κοινό μια καλή εικόνα.