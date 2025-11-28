«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Η Μαλέσκου… δασκάλα και ο Μαραντίνης στο… κουτούκι (αποκλειστικές φωτό)

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι καλεσμένοι της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» που παίζει Παρασκευή 28/11 στη 01.00 στον ΣΚΑΪ. Βρεθήκαμε στα παρασκήνια και σας μεταφέρουμε όλα όσα παρακολουθήσαμε.

Στη Eurovision

Ο Θοδωρής Μαραντίνης έφτασε συνοδευόμενος από τους μουσικούς του, άλλωστε είχαν να στήσουν και ένα ξεχωριστό κουτούκι στο πλατό! Χαλαρός και ευδιάθετος παρακολούθησε το γύρισμα που προηγήθηκε, ενώ συνομίλησε για αρκετή ώρα και με το κοινό.

Μετά από 25 χρόνια πορείας των Onirama, ο Θοδωρής Μαραντίνης κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη για την Eurovision, απαντά τι συμβαίνει με το συγκρότημα και δηλώνει πως το έχει… δίπορτο! Στη συνέχεια αποκαλύπτει γιατί το όνομα του συγκροτήματος είναι ένας γρίφος, ποιες εναλλακτικές επιλογές είχαν την εποχή που ιδρύθηκε και ποια σχέση μπορεί να έχει ο frontman με τους… Iron Maiden και τη Lady Gaga!

Τους βάζει σε… τάξη

Η Ιωάννα Μαλέσκου, συνεπής στην ώρα της και χαμογελαστή, φάνηκε να γνωρίζει αρκετά άτομα από την παραγωγή, από την παλαιότερη συνεργασία της με το κανάλι. Σε ένα γνώριμο σε εκείνη περιβάλλον διασκέδασε βλέποντας σκηνές του γυρίσματος που προηγήθηκε.

Στην κουβέντα της με τον Φάνη μιλά για την πορεία της από την Κρήτη μέχρι την Αθήνα, τις προτάσεις που δέχθηκε, την ενασχόλησή της με τον στίβο στα σχολικά χρόνια, αλλά και τη σχέση που έχει με την κόρη της.

Όταν ολοκληρώνεται η συνέντευξή της, θα θυμηθεί τα χρόνια που ήταν δασκάλα, καθώς μία ολόκληρη τάξη στήνεται στο πλατό με τον Φάνη και τον floor manager, Γιάννη να κάθονται στις θέσεις των μαθητών. Σίγουρα δεν είναι η πιο ήσυχη τάξη που έχει διδάξει! Το δώρο που την περιμένει στο τέλος είναι ένα σκυλάκι - παιχνίδι για να το βγάζει βόλτα η κόρη της!