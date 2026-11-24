Στην Άγκυρα έφτασε την Τρίτη ο ισχυρός στρατιωτικός παράγοντας της ανατολικής Λιβύης, στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ, έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Την άφιξη του Χαφτάρ επιβεβαίωσε στο πρακτορείο πηγή από τη στρατιωτική του διοίκηση. Σύμφωνα πληροφορίες ο Λίβυος στρατηγός αναμένεται να συναντηθεί με τον Ερντογάν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά για τη συνάντηση.

Η επίσκεψη Χαφτάρ πραγματοποιείται στον απόηχο της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από την εθνοσυνέλευση της Λιβύης, ενώ σηματοδοτεί τη συνέχιση της προσέγγισης της Άγκυρας με την ανατολική Λιβύη, έπειτα από χρόνια στρατιωτικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η Τουρκία είχε υποστηρίξει στρατιωτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης απέναντι στις δυνάμεις του Χαφτάρ, ιδιαίτερα κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν προς την πρωτεύουσα την περίοδο 2019-2020. Η τουρκική παρέμβαση είχε συμβάλει καθοριστικά στην ανακοπή της προέλασής τους.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η Άγκυρα έχει εντείνει τις επαφές της και με την πλευρά της ανατολικής Λιβύης. Τον Αύγουστο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε επισκεφθεί τη Βεγγάζη, όπου συναντήθηκε με τον Χαφτάρ και τους γιους του.

Η συνάντηση Φιντάν με Καλίν και η επίσκεψη Ερντογάν στην Τρίπολη

Παράλληλα, στις 22 Νοεμβρίου, ο Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Aξίζει να σημειωθεί , οτι ο Ερντογάν αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, για τη Σύνοδο Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας – Αφρικής. Θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στη Λιβύη έπειτα από 15 χρόνια, καθώς η τελευταία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, μετά την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι.