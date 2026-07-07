Στην Άγκυρα σήμερα ο Τραμπ: Η βαριά ατζέντα των εξοπλιστικών που θα κρίνουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας

Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Τουρκία έπειτα από 17 χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια συνάντηση που εκτιμάται ότι μπορεί να καθορίσει την επόμενη ημέρα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας.

Πίσω από τις επίσημες φωτογραφίες και τις δηλώσεις, οι δύο ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα που τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με την αναλύτρια της Hürriyet, Χαντέ Φιράτ, στο τραπέζι θα βρεθούν οι κυρώσεις CAATSA, οι S-400, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο εκσυγχρονισμός των F-16, οι κινητήρες του τουρκικού μαχητικού KAAN, η νέα αμυντική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Συρία.

Φωτ.: Reuters

Το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας στις 14:00 (τοπική ώρα), έπειτα από περίπου δεκάωρη πτήση από την αμερικανική βάση Άντριους.

Τον Τραμπ θα υποδεχθεί προσωπικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αμέσως μετά η αυτοκινητοπομπή του θα κατευθυνθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, χωρίς να προηγηθεί επίσκεψη στο Ανίτκαμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής και την επιθεώρηση της τιμητικής φρουράς, οι δύο πρόεδροι θα έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση, ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Οι επαφές αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις ώρες, ενώ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν και κοινές δηλώσεις, παρότι δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που έχει διαρρεύσει.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο JW Marriott, όπου θα παραμείνει για περίπου δύο ώρες.

Το βράδυ θα επιστρέψει στο Προεδρικό Μέγαρο για το επίσημο δείπνο που παραθέτουν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ Ερντογάν, προς τιμήν των ηγετών και των συζύγων τους που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετά το δείπνο, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου δυόμισι ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.

«Ο Ερντογάν κάλεσε, ο Τραμπ έρχεται»

Η Χαντέ Φιράτ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ότι η συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει επιφυλάξεις για τον ρόλο του ΝΑΤΟ και έχει ασκήσει έντονη κριτική στους συμμάχους που δεν αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Κατά την τουρκική ανάλυση, η παρουσία του στην Άγκυρα δείχνει αφενός ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική του σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο και αφετέρου ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον την Τουρκία όχι μόνο ως έναν δύσκολο σύμμαχο, αλλά και ως μια περιφερειακή δύναμη με αυξημένο στρατηγικό βάρος.

Οι κυρώσεις CAATSA και το μεγάλο «αγκάθι»

Κορυφαίο θέμα της συνάντησης αναμένεται να είναι οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία.

Οι κυρώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35 και σοβαρούς περιορισμούς στη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η τουρκική πλευρά επιδιώκει να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Hürriyet ακόμη και αν ο Τραμπ επιδείξει πολιτική βούληση, η οριστική άρση των κυρώσεων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Λευκό Οίκο, αλλά απαιτεί και τη συναίνεση του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις για την πολιτική της Άγκυρας.

Η Άγκυρα εκτιμά ότι τόσο οι δύο ηγέτες όσο και οι κυβερνήσεις τους έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να αναμένονται άμεσα αποτελέσματα.

KAAN, F-35 και F-16 στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN.

Η Τουρκία επιδιώκει την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων General Electric F110, αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι για τα πρώτα στάδια παραγωγής του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 9η Ιουλίου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία, καθώς εφόσον έως τότε δεν υπάρξει αρνητική παρέμβαση του Κογκρέσου, θα ανοίξει ο δρόμος για την προώθηση της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, να βρεθεί λύση για τους S-400, να πειστεί το Κογκρέσο, να συμφωνήσουν οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος και να αντιμετωπιστούν οι τεχνικές ανησυχίες ασφαλείας.

Αντίθετα, πιο άμεση προτεραιότητα για την τουρκική Πολεμική Αεροπορία αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του στόλου των F-16. Η Άγκυρα επιδιώκει την προμήθεια 40 νέων F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού, σε πρόγραμμα ύψους περίπου 23 δισ. δολαρίων, το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή ένταξη του KAAN.