Στην Αμοργό ο Παπασταύρου για το νέο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου – Κυκλάδες

Η Αμοργός σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σε μια επίσκεψη που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο βάρος. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες, που φιλοδοξεί να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τη μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες για τα δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα σε Νότιες Κυκλάδες και Ιόνιο έχουν βγει σε δημόσια διαβούλευση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου προκειμένου κατόπιν, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, το οποίο αφορά στη θεσμοθέτησή τους.

Συναντήσεις και αυτοψίες

Ο Σταύρος Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αμοργού και τοπικούς φορείς, ενώ θα επισκεφθεί σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του νησιού. Η παρουσία του στην Αμοργό εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης του νέου Θαλάσσιου Πάρκου, που καλύπτει δεκάδες νησίδες και θαλάσσιες εκτάσεις των Νοτίων Κυκλάδων.

Ένα «καταφύγιο» για σπάνια είδη

Το Πάρκο περιλαμβάνει νησιά όπως η Μήλος, η Κίμωλος, η Φολέγανδρος, η Σίκινος, η Σαντορίνη, η Ανάφη, η Αμοργός και οι Μικρές Κυκλάδες. Πρόκειται για περιοχές Natura 2000, όπου συναντά κανείς μοναδικά χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Ανάμεσα στα σπάνια είδη που προστατεύονται:

Η μοναδική οχιά της Μήλου, ενδημικό ερπετό που ζει μόνο σε Κυκλάδες.

Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta.

Οι μεσογειακές φώκιες Monachus monachus, που βρίσκουν καταφύγιο στις θαλάσσιες σπηλιές.

Δελφίνια και φυσητήρες που κινούνται στα νερά της περιοχής.

Παράλληλα, στα βράχια και τις νησίδες ευδοκιμούν σπάνια ενδημικά φυτά, που έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα σε διεθνές επίπεδο.

Μια «ανάσα» για το Αιγαίο

Με τη σύσταση του Πάρκου, η κυβέρνηση επιδιώκει όχι μόνο να προστατεύσει τα είδη και τα οικοσυστήματα, αλλά και να ενισχύσει τον ήπιο τουρισμό και τις βιώσιμες δραστηριότητες στα νησιά. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για ένα σχέδιο που θα λειτουργήσει ως «ανάσα» για το Αιγαίο, μειώνοντας τις πιέσεις από υπεραλίευση και ανεξέλεγκτες ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Το βλέμμα στραμμένο στην Αμοργό

Η επίσκεψη Παπασταύρου αναμένεται να στείλει μήνυμα ισχυρής πολιτικής βούλησης για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της χώρας. Το νησί της Αμοργού γίνεται έτσι το επίκεντρο ενός εγχειρήματος με πανευρωπαϊκή σημασία, που συνδέει την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα.