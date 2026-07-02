Στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια - Τρεις ύποπτους «έπιασαν» οι κάμερες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις. Μεταξύ των τραυματιών είναι και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο φέρεται να καταγράφει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην ενέργεια συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες.

Οι δύο δράστες φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσικλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων, ενώ τρίτο άτομο, που κινούταν με δεύτερη μηχανή, εκτιμάται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός τέταρτου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσικλέτα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

Οι ερευνητές θεωρούν ιδιαίτερα κρίσιμες τις εικόνες από την αποχώρηση των δραστών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι αρκετά καθαρές και ενδέχεται να οδηγήσουν στην αναγνώρισή τους. Τα δύο σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις βρίσκονται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας, όταν ξέσπασαν οι φωτιές, η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της βγήκαν από το διαμέρισμά τους και κατευθύνθηκαν προς την πυλωτή, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει δύο σταθμευμένα οχήματα και μέρος του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής σημειώθηκε ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ισχυρή έκρηξη. Από την έκρηξη η Βάγια Νέστορα υπέστη βαριά εγκαύματα με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ η κόρη της τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας και τη λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους της περιοχής, με στόχο να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τη διαδρομή και τις κινήσεις των δραστών. Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ομοιότητες ή συνδέσεις με άλλες επιθέσεις του παρελθόντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία είναι οι δράστες να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να συνδέονται με ομάδες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδέχεται να πρόκειται για πρόσωπα με συμμετοχή σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές θεωρούν επίσης πιθανό να μην υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς ο θάνατος της γυναίκας αλλάζει ριζικά τη βαρύτητα της υπόθεσης. Μια ενδεχόμενη δημόσια ανακοίνωση, εκτιμούν οι ερευνητές, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εντοπισμού των δραστών μέσω ψηφιακών ιχνών και άλλων στοιχείων.