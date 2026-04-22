Στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας: «Θα τα πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις»

Συναντήσεις με υπουργούς θα έχει κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Θεωρείται βέβαιο ότι οι υποθέσεις που χειρίζεται το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το τελευταίο διάστημα, όπως είναι οι έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο.

Η ίδια, κατά την άφιξή της στο υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς , υπουργό Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα». Ερωτηθείσα, μάλιστα, ειδικότερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αρκέστηκε να απαντήσει: «Θα τα πούμε αύριο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση Κοβέσι – Φλωρίδη συμπίπτει με την ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας 13 «γαλάζιων» βουλευτών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για κακοδιαχείριση και διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων, μέσω λανθασμένων και ψευδών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Υπενθυμίζεται πως οι 11 βουλευτές της δεύτερης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Κώστας Τσιάρας, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Νότης Μηταράκης, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Όσο για την τρίτη δικογραφία, αυτή αφορά τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου. Διαφορετική είναι η περίπτωση των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, καθώς θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική προκειμένου να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.