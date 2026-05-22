Συναντήθηκε με τον Τασούλα η πριγκίπισσα Άννα - Θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου, η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λόρενς.



Σήμερα, 22 Μαΐου, το πρωί, συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του και θα συναντηθεί με τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση του σχεδιασμού της εθνικής ετοιμότητας, της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, το οποίο παραθέτουν η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, η πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στα Χανιά για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

