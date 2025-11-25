Στην Αθήνα την Παρασκευή η Ρομπέρτα Μέτσολα

Την Αθήνα επισκέπτεται την Παρασκευή η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία, όπου οι Βρυξέλλες επιχειρούν να συμβάλλουν στην επίτευξη εκεχειρίας στο μέτωπο Ρωσίας Ουκρανίας διαφυλάττοντας ( στο μέτρο του δυνατού ) τα συμφέροντα του Κιέβου, αλλά και έχοντας πάντα κατά νου την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ έναντι του αναθεωρητισμού της Μόσχας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η κ. Μέτσολα θα συναντηθεί το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθως η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα εγκαινιάσουν το Europa Experience Center, ένα νέο, σύγχρονο κόμβο ευρωπαϊκής πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών, στο κέντρο της Αθήνας.

Ακολούθως και πάντα σύμφωνα με τον ίδιο σχεδιασμό, η Ρομπέρτα Μέτσολα αναμένεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση για τους νέους.