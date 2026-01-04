Στην Ελλάδα το Νέο Aygo Cross Hybrid Electric

Το νέο Toyota Aygo Cross Hybrid Electric ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην κατηγορία των αστικών crossover, φέρνοντας για πρώτη φορά την πλήρως υβριδική τεχνολογία στην κατηγορία Α. Πρόκειται για μια ουσιαστική εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στα μικρά αυτοκίνητα πόλης, συνδυάζοντας compact διαστάσεις, crossover χαρακτήρα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς να θυσιάζεται η οδηγική απόλαυση.

Σχεδίαση Compact SUV

Το Aygo X σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, με ξεκάθαρο στόχο να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων οδηγών. Από το λανσάρισμά του το 2022 έχει καταφέρει να κατακτήσει ισχυρή θέση στην αγορά, με μερίδιο που αγγίζει το 20% στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας ότι το concept του μικρού αστικού crossover βρίσκει ανταπόκριση σε ένα ευρύ κοινό.

Η ανανεωμένη σχεδίαση του νέου Aygo Cross Hybrid Electric ενισχύει ακόμη περισσότερο την ταυτότητά του. Το εμπρός μέρος αποκτά πιο δυναμική παρουσία με τη νέα τρισδιάστατη μαύρη μάσκα και το χαρακτηριστικό διπλό τραπεζοειδές μοτίβο της Toyota. Ο μεγαλύτερος μπροστινός πρόβολος, οι τονισμένοι θόλοι τροχών και οι ζάντες έως 18 ιντσών συνθέτουν μια εικόνα που παραπέμπει ξεκάθαρα σε compact SUV, χωρίς υπερβολές. Οι νέοι χρωματικοί συνδυασμοί και η φιλοσοφία “mellow spice” δίνουν στο μοντέλο τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει χαρακτήρα και όχι απλώς χρώμα.

Ευρύχωρο και στυλάτο

Στο εσωτερικό, το Aygo Cross Hybrid Electric παραμένει πιστό στο παιχνιδιάρικο DNA του, αλλά κάνει ένα ξεκάθαρο βήμα προς την ωριμότητα. Η εργονομία έχει βελτιωθεί, τα υλικά δείχνουν πιο προσεγμένα και η τεχνολογία είναι παρούσα χωρίς να γίνεται περίπλοκη.

Ο νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, η ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα με ηλεκτρονικό χειρόφρενο και οι σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα. Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις, τέσσερις επιβάτες φιλοξενούνται άνετα, ενώ ο χώρος αποσκευών των 231 λίτρων καλύπτει τις ανάγκες της πόλης και όχι μόνο.

Ευέλικτη και οικονομική κίνηση

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, βρίσκεται κάτω από το καπό. Το νέο Aygo Cross Hybrid Electric χρησιμοποιεί το πλήρως υβριδικό σύστημα της Toyota με κινητήρα 1,5 λίτρων, κοινό με τα Yaris και Yaris Cross. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 116 ίππους, προσφέροντας σαφώς καλύτερη επιτάχυνση και πιο σβέλτη απόκριση σε σχέση με τον προηγούμενο βενζινοκινητήρα. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 85 g/km, καθιστώντας το ένα από τα πιο αποδοτικά μη επαναφορτιζόμενα αυτοκίνητα της αγοράς και ιδανικό για ζώνες χαμηλών εκπομπών.

Στην πράξη, η υβριδική τεχνολογία μεταφράζεται σε αθόρυβη και ομαλή κίνηση μέσα στην πόλη, με συχνή λειτουργία σε αμιγώς ηλεκτρικό mode σε χαμηλές ταχύτητες. Η πλατφόρμα GA-B της Toyota εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και καλή ακαμψία, ενώ οι αναβαθμίσεις σε ανάρτηση, φρένα και τιμόνι κάνουν το Aygo Cross Hybrid Electric ευέλικτο και ξεκούραστο στην καθημερινή χρήση. Η μικρή ακτίνα στροφής κάτω από πέντε μέτρα αποδεικνύεται πολύτιμη στο αστικό περιβάλλον.

Και έκδοση GR Sport

Για όσους αναζητούν κάτι πιο σπορ, η έκδοση Aygo Cross GR Sport προσθέτει έναν διαφορετικό χαρακτήρα στη γκάμα. Με ειδικές ρυθμίσεις σε ανάρτηση και τιμόνι, αλλά και ξεχωριστή αισθητική με διχρωμία και σπορ λεπτομέρειες, απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν περισσότερη αίσθηση χωρίς να χάνουν την πρακτικότητα της υβριδικής φιλοσοφίας.

Συστήματα ασφάλεια και υποβοήθησης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ασφάλεια, με το αναβαθμισμένο πακέτο Toyota Safety Sense να προσφέρει συστήματα υποβοήθησης που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Από το εξελιγμένο Pre-Collision System έως το Adaptive Cruise Control και το Lane Trace Assist, το Aygo Cross Hybrid Electric δείχνει ότι ακόμη και ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να είναι τεχνολογικά πλήρες.

Μικρό αποτύπωμα άνθρακα

Τέλος, η περιβαλλοντική προσέγγιση της Toyota αποτυπώνεται σε κάθε στάδιο του μοντέλου, από την παραγωγή έως τα υλικά του εσωτερικού. Η χρήση ανακυκλωμένων και φυτικής προέλευσης υλικών, όπως το SakuraTouch®, και οι πιο αποδοτικές διαδικασίες στο εργοστάσιο του Kolin συμβάλλουν σε μείωση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Το νέο Toyota Aygo Cross Hybrid Electric δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Αντίθετα, προτείνει μια ώριμη, σύγχρονη και ουσιαστική λύση για την πόλη, αποδεικνύοντας ότι ο εξηλεκτρισμός μπορεί να είναι προσιτός, πρακτικός και απολαυστικός ακόμη και στη μικρότερη κατηγορία.

Τα Highlights του Aygo Cross Hybrid Electric

• Η στρατηγική multipath-way της Toyota εξελίσσεται και στην κατηγορία Α; νέο Aygo X, το πρώτο πλήρως Hybrid Electric μοντέλο της κατηγορίας

• Η Toyota επιτυγχάνει ένα ακόμα τεχνολογικό επίτευγμα; ενσωματώνει το υβριδικό σύστημα στο νέο Aygo Χ, διατηρώντας τις compact διαστάσεις και τους εσωτερικούς χώρους

• Συνδυασμός πλατφόρμας TNGA-B και Hybrid Dynamic Force τεχνολογίας για μεγαλύτερη ισχύ 116hp και ζωηρή επιτάχυνση, με τη στιβαρότητα και το NVH μεγαλύτερης κατηγορίας.

• Κορυφαία κατανάλωση πόλης, 2,9λτ/100χλμ ή κόστος καυσίμου έως 5€/ 100χλμ και συνολικά, μικτή κατανάλωση 3,7λτ/100χλμ

• Ανθρακικό αποτύπωμα σημαντικά χαμηλότερο των ορίων της Ευρώπης; μόλις 66γρ CO2 μέσα στην πόλη

• Νέα Γενιά Συστημάτων Ασφαλείας, Toyota Safety Sense 3.0

• Εγγύηση Toyota, έως 11 έτη/ 200.000χλμ για το όχημα, έως 11 έτη/ 1.000.000χλμ για την υβριδική μπαταρία

• Νέα stylish σχεδίαση με 4 μοναδικές εκδόσεις, σε 8 μοναδικά χρώματα

• Μόλις από 19.670€, εκκινώντας την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα