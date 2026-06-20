Στην Ελβετία ο Γουίτκοφ για συνομιλίες με το Ιράν: Η «σκιά» του Λιβάνου και τι απειλεί τη συμφωνία

Καθ' οδόν για την Ελβετία βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος συνομιλιών με το Ιράν με ορίζοντα μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο δεύτερος απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσουν χθες Παρασκευή (19/6), ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι το «δίδυμο» Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για την επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών, με μια επίσημη τελετή υπογραφής που είχε προγραμματιστεί στην Ελβετία να ακυρώνεται.

Ο Τζέρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ στο βήμα βρίσκεται ο Τζέι Ντι Βανς. Φωτό: Reuters

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι επίσης έτοιμος να πετάξει για συνομιλίες με την «πρώτη δυνατή ευκαιρία», δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη (18/6).

Η εκεχειρία της «τελευταίας στιγμής»

Με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο να απειλεί ευθέως την ομαλή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανακούφιση επικράτησε χθες όταν έγινε γνωστό ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εκεχειρία.

Η φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου και το Ισραήλ δήλωσαν ότι θα τηρήσουν την εκεχειρία, αλλά προειδοποίησαν για παραβιάσεις από την άλλη πλευρά. Ο Λίβανος τόνισε ότι η Παρασκευή 19 Ιουνίου ήταν η δεύτερη πιο θανατηφόρα ημέρα ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

Φωτ.: Reuters

Μόλις δημοσιοποιήθηκε η εκεχειρία, ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ να βρίσκεται «στον πάγο» τις τελευταίες ημέρες καθώς το Τελ Αβίβ δεν είδε με «καλό μάτι» τη συμφωνία που έκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος με το Ιράν.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες, η ηγεσία του Ισραήλ επέμενε να δηλώνει ότι η μάχη στον Λίβανο δεν είχε τελειώσει -παρά τη ρητή αναφορά της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν- και ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν στον Λίβανο έτοιμα ανά πάσα στιγμή για δράση.

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Ακολουθήσε σωρεία αντεγκλήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του να επικρίνουν τη στάση του Ισραήλ και μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου να προβαίνουν σε δηλώσεις με αιχμές απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προκάλεσε οργή στο Ισραήλ όταν δήλωσε ότι ο Τραμπ «είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που συμπαθεί το έθνος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή». «Και τυχαίνει να είναι ο αρχηγός κράτους της παγκόσμιας υπερδύναμης. Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, μπορεί να μην επιτίθεμαι στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε ο Βανς.

Οι συνεχιζόμενες -μέχρι και λίγες ώρες πριν την εκεχειρία- σφοδρές μάχες στον Λίβανο είναι το στοιχείο που ανησυχεί περισσότερο όλες τις πλευρές σχετικά με την τήρηση της συμφωνίας την επόμενη ημέρα, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μία «σπίθα» αρκεί να αναζωπυρώσει ξανά τη σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και να «τινάξει» στον αέρα τη συμφωνία με το Ιράν.